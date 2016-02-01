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Стали кандидатами у збірну з боча

nus.in.ua, 15 грудня 2017, 15:10
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Стали кандидатами у збірну з боча

4 грудня 2017 р. у Львові відбулася обласна першість із боча серед спортсменів із порушенням опорно-рухового апарату. У змаганнях взяли участь близько двадцяти учасників. Були парні і командні заліки. Ця гра розвиває координацію та уважність.
Від Золочівського  району була представлена команда  Золочівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів із 5 осіб. У загальнокомандному заліку наші спортсмени зайняли 3 місце в області. Перемогли у категорії ВС-2 – 1 місце Марта Борисяк (м. Золочів);  ВС-3 – 3 місце Люба Александрович (с. Сасів); ВС-4 – 3 місце Вікторія Хахула (м. Глиняни).
У нелегкій боротьбі, трішки не дотягнули до медалей Соломія Рущак (с. Зозулі) та Вікторія Куневич (м. Глиняни), але вони гідно змагалися. Соломія Рущак, Марта Борисяк та Люба Александрович стали кандидатами у збірну Львівщини з боча.
Бажаємо нашим юним спортсменам віри у себе та багато нових перемог!

Ольга Легоцька

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