Стали кандидатами у збірну з боча

nus.in.ua, 15 грудня 2017, 15:10

4 грудня 2017 р. у Львові відбулася обласна першість із боча серед спортсменів із порушенням опорно-рухового апарату. У змаганнях взяли участь близько двадцяти учасників. Були парні і командні заліки. Ця гра розвиває координацію та уважність.

Від Золочівського району була представлена команда Золочівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів із 5 осіб. У загальнокомандному заліку наші спортсмени зайняли 3 місце в області. Перемогли у категорії ВС-2 – 1 місце Марта Борисяк (м. Золочів); ВС-3 – 3 місце Люба Александрович (с. Сасів); ВС-4 – 3 місце Вікторія Хахула (м. Глиняни).

У нелегкій боротьбі, трішки не дотягнули до медалей Соломія Рущак (с. Зозулі) та Вікторія Куневич (м. Глиняни), але вони гідно змагалися. Соломія Рущак, Марта Борисяк та Люба Александрович стали кандидатами у збірну Львівщини з боча.

Бажаємо нашим юним спортсменам віри у себе та багато нових перемог!



Ольга Легоцька

