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До Міжнародного дня захисту дітей

nus.in.ua, 9 червня 2017, 17:06
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До Міжнародного дня захисту дітей

Традиційно перший літній день зібрав на шкільному подвір‘ї Золочівської ЗОШ І–ІІІ ст. № 1 шкільну родину. Діти разом з учителями відзначали Міжнародний день захисту дітей.
Традиційно із вітальними словами звернулась до присутніх директор школи Оксана Пилипчук:
– Нехай у кожної дитини буде сонячне щасливе дитинство, наповнене підтримкою близьких і добрими пригодами.
Також присутніх щиро привітала заступник директора з виховної роботи Ірина Панькевич:
– У Міжнародний день захисту дітей хочу побажати дітворі здійснення найголовніших дитячих мрій, а батькам і вчителям – мудрості для втілення їхніх мрій. Нехай це будуть канікули мрії, наповнені  миром, сонцем та відкриттями.
У цей день також розпочав роботу літній мовний табір. То ж учні зможуть повправлятись у розмовній англійській. Школярі взяли участь і в спортивній естафеті, конкурсі малюнка на асфальті, в якому діти виклали свої мрії про мирну та радісну Україну, щасливе й веселе дитинство та майстер-класі з виготовлення квітів.

Леся ГОРГОТА
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