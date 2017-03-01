Наше майбутнє – здорові діти
Дитинство – найрадісніша, найщасливіша пора життя. Щорічно в Україні 1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей. І з нагоди цього свята у Золочівському міському центрі фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» тренер Оксана Борух та діти, що відвідують заклад, підготували флешмоб, де продемонстрували свою фізичну підготовку і танцювальні здібності. А після цього – змагались в естафеті, яку підготував тренер Володимир Наливайко.
«Для кожного з нас, ви – сенс життя, втілення мрій, наше майбутнє. Нехай незабутнім та щасливим буде ваше дитинство і всіх дітей світу», – побажала дітлахам директор центру Наталія Фартушна.
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