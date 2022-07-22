Ці автобуси рятуватимуть наших захисників

Леся ГОРГОТА

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– Насправді, я дуже радий, що у Золочеві є одна з найкращих компаній «Золочів ТХ». А за кожною компанією стоять люди. А це Олександр Тютін, Юрій Хомин, Андрій Чепіль, Ігор Волинець, які сьогодні спільно із Благодійним фондом «Золочів відроджений» придбали ці два автобуси для потреб наших захисників. До війни ми спільно реалізували багато гарних проєктів у місті. Сьогодні дякую не лише благодійникам, а й усім воїнам, котрі борються ціною власного здоров’я і життя за нашу незалежність.Військові капелани Андрій Кулицький, Юрій Галабуда та Тарас Жуковський провели Чин освячення транспортних засобів та помолились за військо наше і весь український народ.– Я вдячна, що ви відгукнулись і задовільнили нашу потребу. Тепер ми будемо більш мобільними і більш впевненими в собі. Тепер ми зможемо транспортувати більшу кількість поранених, в тому числі тих, хто у візочках. Тому щиро дякую.– Дарма будує будівничий, якщо Господь не будує. Дарма воює воїн, якщо не воює за нього Господь. Зараз іде війна не лише між росією і Україною. Йде війна між добром і злом, між світлом і темрявою. Війна між Богом і дияволом. Господь на нашій стороні, тому що правда за нами. А раз Господь з нами, значить і ми – непереможні.– Ми у компанії «Золочів ТХ» спільно з благодійним фондом «Золочів відроджений» робимо все можливе для підтримки українських військових і нашої перемоги. Цей транспорт служитиме для перевезення наших бійців на реабілітацію. Технічно це дуже добрий транспорт. Звісно, що хотілось би допомагати для мирних цілей, щоб українські солдати не потрапляли під поранення, не гинули у цій війні. Переконаний, що ми переможемо. Ми докладемо максимум зусиль для того, щоб наблизити нашу перемогу.