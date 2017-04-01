Впроваджено цікаві проекти

nus.in.ua, 28 грудня 2017, 12:32

22 грудня в межах Днів партнерства громадські організації презентували щорічні звіти про виконання проектів, на які громадським організаціям виділяли фінансову підтримку.

Представники громадських організацій області порушили питання перспективних напрямів співпраці з органами виконавчої влади, обмінялися своїм досвідом і особливостями співпраці із владними структурами та представили проекти, які вони реалізовували у 2017 році.

За активну участь у сприянні розвитку громадянського суспільства оголосили подяки. Серед тих кому вручили таку подяку від Львівської облдержадміністрації і голова благодійного фонду «Золочів відроджений» Олександр Тютюн, котрий разом із міським головою Золочева Ігорем Гриньківим представили на цьому заході проект «Відродися, писанко!», що реалізувався у Золочеві у цьому році.



Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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