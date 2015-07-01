У Золочеві - виставка писанок

nus.in.ua, 13 квітня 2017, 20:29

Благодійний фонд «Золочів відроджений» представляв місто Золочів в обласному конкурсі громадських ініціатив, що оголошувався Департаментом внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА в рамках Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області.





19 проектів стали переможцями цього конкурсу, одним із яких є проект Благодійного фонду «Золочів відроджений» - «Відродися, писанко!»



