У Золочеві - виставка писанок
Благодійний фонд «Золочів відроджений» представляв місто Золочів в обласному конкурсі громадських ініціатив, що оголошувався Департаментом внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА в рамках Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області.
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