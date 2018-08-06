Новини Золочівщини
19:09, 20 березня 2020
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Роботу котельні відновлено

 Як повідомив заступник міського голови Золочева Василь Гавришків, роботу котельні у Золочівській лікарні відновлено. З 8 години ранку 20 березня тепловий режим в медичному закладі нормалізований.  Нагадаємо, близько 2 години ночі 18 березня на території Золочівської центральної районної лікарні, в окремо стоячій будівлі котельні розміром 25х10 м, відбувся вибух твердопаливного котла без подальшого горіння.
Роботу котельні відновлено
Gazeta
Фото: НУС
Як повідомив заступник міського голови Золочева Василь Гавришків, роботу котельні у Золочівській лікарні відновлено. З 8 години ранку 20 березня тепловий режим в медичному закладі нормалізований.
 Нагадаємо, близько 2 години ночі 18 березня на території Золочівської центральної районної лікарні, в окремо стоячій будівлі котельні розміром 25х10 м, відбувся вибух твердопаливного котла без подальшого горіння.
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