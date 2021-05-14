Новини Золочівщини
Низько схиляємо голови у скорботі
Спільнота позашкільних закладів Золочівської громади низько схиляє голови у скорботі з приводу передчасної смерті нашої колеги, заступника директора ЦДЮТ Людмили Михайлівни Яблонської.
Сумуємо та співчуваємо рідним у важку годину. Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати найдорожчої для Вас людини, а наші молитви та щирі співчуття полегшать родинне горе.
Світлий, добрий спомин про Людмилу Михайлівну завжди житиме в серцях рідних, колег, друзів, усіх, хто її знав, любив та поважав.
Вічна їй пам'ять!
Сумуємо та співчуваємо рідним у важку годину. Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати найдорожчої для Вас людини, а наші молитви та щирі співчуття полегшать родинне горе.
Світлий, добрий спомин про Людмилу Михайлівну завжди житиме в серцях рідних, колег, друзів, усіх, хто її знав, любив та поважав.
Вічна їй пам'ять!
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