Сумна звістка: загинув наш земляк льотчик Михайло Заремба

Сумна звістка сколихнула серця всіх жителів наших сіл і міст. У небесних боях загинув житель Золочівської територіальної громади Михайло Заремба. Сьогодні близько 00:00 героя України привезуть до рідного села Жуличі. Завтра об 11 год. відбудеться Чин похорону воїна.

Щирі співчуття батькам, дружині, дітям і всій сім’ї. Молімося і вічно пам’ятаймо тих, хто віддав своє життя за ближніх своїх. Саме у такий час небо є відкритим для тих, хто як і Ісус Христос пожертвував найцінніше, що у нього є, аби мирно і спокійно жили тисячі і мільйони людей. Вічная пам’ять Герою… Герої не вмирають.