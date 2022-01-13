Новини Золочівщини
14:24, 11 тра 2022
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Сумна звістка: загинув наш земляк льотчик Михайло Заремба

Сумна звістка: загинув наш земляк льотчик Михайло Заремба
Gazeta
Фото: НУС
Сумна звістка сколихнула серця всіх жителів наших сіл і міст. У небесних боях загинув житель Золочівської територіальної громади Михайло Заремба. Сьогодні близько 00:00 героя України привезуть до рідного села Жуличі. Завтра об 11 год. відбудеться Чин похорону воїна.
Щирі співчуття батькам, дружині, дітям і всій сім’ї. Молімося і вічно пам’ятаймо тих, хто віддав своє життя за ближніх своїх. Саме у такий час небо є відкритим для тих, хто як і Ісус Христос пожертвував найцінніше, що у нього є, аби мирно і спокійно жили тисячі і мільйони людей. Вічная пам’ять Герою… Герої не вмирають.
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