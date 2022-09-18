Пам'яті Героя Василя Ничвида

Жалоба, невимовний сум, біль і скорбота огортають родину, побратимів, колектив, громаду. Проклята московітська війна вирвали з рядів захисників України командира стрілецької роти, виконувача обов’язків заступника командира 64-го батальйону 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України капітана Василя Петровича НИЧВИДА.

Дружина Героя у Фейсбуці повідомила громаду про непоправну втрату чоловіка, батька чотирьох синів, дідуся, керівника підприємства. Василь Ничвид загинув, захищаючи рідну Україну під час наступально-штурмових дій на території населеного пункту Ямпіль Донецької області 25 вересня 2022 року: «Дякую побратимам, які ризикуючи власним життям, повернули тіло з полю бою, про що сьогодні мені було офіційно повідомлено».

«Змикайте стрій і готуйтеся прийняти наступний бій» – попри біль втрати найдорожчого закликає мужня жінка Тетяна Ничвид.

Золочівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним з приводу тяжкої втрати.

Вічна, світла пам'ять Герою!

