Золочів прощатиметься із двома своїми Героями, які загинули у жорстоких боях

Нехай добрий спомин про загиблих захисників назавжди залишаться у пам’яті рідних, усіх хто знав їх, любив та шанував. Сумуємо разом із вами, підтримуємо в годину скорботи.

Панахида відбудеться сьогодні о 19 годині у залі для проведення прощальної церемонії за адресою: м. Золочів, вул. Шевченка, 61 Б.

Чин Похорону відбудеться завтра, 10 вересня 2022 року, о 13 год.

Зустрічаємо з молитвою і шаною Героїв сьогодні о 18 год.На в’їзді у Золочів, вул. Львівська (навпроти автопарку).Далі процесія зупинятиметься:Монастир Вознесіння Господнього (ЧСВВ);Перехрестя вулиць Львівської–Героя України Степана Бандери–Шевченка, біля пам’ятника депортованим українцям.Вшануймо Героїв молитвою та світлим спомином. Герої не вмирають…