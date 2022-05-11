Новини Золочівщини
08:46, 09 вересня 2022
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Золочів прощатиметься із двома своїми Героями, які загинули у жорстоких боях

Золочів прощатиметься із двома своїми Героями, які загинули у жорстоких боях
Gazeta
Фото: НУС
Знову трагічна звістка сколихнула нашу громаду. Захищаючи українську свободу, незалежність і територіальну цілісність від нещадного ворога, у жорстоких боях загинули «кіборг» Володимир Бяложевський та Дмитро Бурик.
Зустрічаємо з молитвою і шаною Героїв сьогодні о 18 год.
На в’їзді у Золочів, вул. Львівська (навпроти автопарку).
Далі процесія зупинятиметься:
Монастир Вознесіння Господнього (ЧСВВ);
Перехрестя вулиць Львівської–Героя України Степана Бандери–Шевченка, біля пам’ятника депортованим українцям.
Нехай добрий спомин про загиблих захисників назавжди залишаться у пам’яті рідних, усіх хто знав їх, любив та шанував. Сумуємо разом із вами, підтримуємо в годину скорботи.
Панахида відбудеться сьогодні о 19 годині у залі для проведення прощальної церемонії за адресою: м. Золочів, вул. Шевченка, 61 Б.
Чин Похорону відбудеться завтра, 10 вересня 2022 року, о 13 год.
Вшануймо Героїв молитвою та світлим спомином. Герої не вмирають…
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