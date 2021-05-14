Новини Золочівщини
15:14, 17 тра 2021
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Пам'яті Мирослави Дацків (Чіпак)

Пам'яті Мирослави Дацків (Чіпак)
Gazeta
Фото: НУС
В це важко повірити і неможливо усвідомити, але сталося непоправне – на 43-му році обірвалося життя Мирослави Дацків. Однокласники глибоко сумують з приводу її передчасної смерті.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Мирослави.
Сьогодні, у цей важкий для Вас час, ми разом з Вами низько схиляємо голову у скорботі. Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати, а наші молитви та щирі співчуття полегшать родинне горе.
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