Шановна громадо ВПО!

6 вересня 2022 року стартує курс вивчення української мови.

«Говорю вільно!», саме для внутрішньо переміщених осіб.

Курс включає програму, яка складається з 20 модульних занять (тем).

Заняття проходитимуть щовівторка та щоп'ятниці у приміщенні Центру позашкільної освіти за адресою: м. Золочів, вулиця Маркіяна Шашкевича, 21, 2 поверх – актова зала.

Початок занять о 16 год.

Вартість одного заняття 20 грн. (частина коштів – на канцелярські потреби, частина – на підтримку ЗСУ).

Запрошуємо усіх бажаючих! Приходьте і Ви не пошкодуєте, буде дуже цікаво та повчально!