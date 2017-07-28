Новини Золочівщини
13:42, 01 вересня 2022
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Шановна громадо ВПО!

Шановна громадо ВПО!
Gazeta
Фото: НУС
6 вересня 2022 року стартує курс вивчення української мови.
«Говорю вільно!», саме для внутрішньо переміщених осіб.
Курс включає програму, яка складається з 20 модульних занять (тем).
Заняття проходитимуть щовівторка та щоп'ятниці у приміщенні Центру позашкільної освіти за адресою: м. Золочів, вулиця Маркіяна Шашкевича, 21, 2 поверх – актова зала.
Початок занять о 16 год.
Вартість одного заняття 20 грн. (частина коштів – на канцелярські потреби, частина – на підтримку ЗСУ).
Запрошуємо усіх бажаючих! Приходьте і Ви не пошкодуєте, буде дуже цікаво та повчально!
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