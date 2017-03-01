Здоров'я потребує щоденних зусиль

nus.in.ua, 10 березня 2017, 11:04

Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності. Запрошуємо всіх відвідати Золочівський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», який знаходиться на вул. Богдана Хмельницького, 1. Метою центру є заохочення золочів‘ян до фізичної культури та спорту. Детальніше про роботу та послуги центру розповідає директор закладу Наталія Фартушна.

– У нас великий вибір занять: з дітьми на тренажерах, гімнастика, для чоловіків, групові заняття для жінок – з фітнесу та аеробіки. Також пропонуємо послуги масажу.

– Який ціновий діапазон у вашому центрі?

– У нас найнижчі ціни та індивідуальний підхід і контроль виконання вправ професійних тренерів. Також є безкоштовні заняття для інвалідів і знижки для сімей учасників АТО.

Вартість одного заняття – 20 грн., індивідуального заняття – 30 грн., місячного абонементу для дорослих – 180 грн., для дітей – 160 грн., абонемент індивідуального заняття – 300 грн. Загальна кількість занять в місяць – 13.

Розклад у нас такий: тричі на тиждень (понеділок, середа, п’ятниця) проводяться заняття з оздоровчої фізичної культури для дітей та дорослих: 16.45–17.45 – для хлопців і дівчат 11–14 р., 17.45–18.45 – для хлопців і дівчат 15-18 р., 18.45–19.45 – для хлопців і дівчат старших 18 р., 19.45 – заняття з фітнесу. Тренер – Володимир Михайлович Наливайко. Інший наш тренер, Алла Юріївна Грицай, у ці ж дні займається з дітками з особливими потребами: понеділок 15.00–16.00 – II група, середа 16.00–17.00 – ІІІ група (6–10 р.), п’ятниця 17.05–18.05 – IV група (дівчата 11–15 р.) та 18.25–19.35 V група (жінки). Почніть займатися фізичною культурою і ви забудете про біль у суглобах, спинний біль та постійну втому. Будьте енергійними і почніть із себе, адже здоров’я – це найголовніше. Також потрібно мати довідку від лікаря про стан здоров'я.

З початку лютого 2017 року у Золочівському міському центрі фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» проводяться заняття з лікувально-оздоровчого масажу. Про особливості лікувально-оздоровчого масажу розказав тренер центру Володимир Наливайко.

– Саме лікувально-оздоровчий масаж сприяє покращенню діяльності внутрішніх органів, опорно-рухового апарату. Також у теперішній час люди часто стикаються із проблемою порушення постави. Саме масаж сприяє покращенню діяльність систем організму людини: дихальної, серцево-судинної. Масаж виконується як загальний, так і по зонах: голова, шия, комірцева зона, спина, нижні і верхні кінцівки. Цінова політика у нас така: загальний масаж – 75 грн., масаж голови – 25 грн., спини – 50 грн., нижніх кінцівок – 40 грн., верхніх кінцівок – 40 грн., комірцевої зони – 35 грн., масаж живота – 35 грн. Від оплати звільняються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, на 50% зменшується оплата для учасників АТО та членів їх сімей, а також для дітей з багатодітних сімей.

Отож, усіх бажаючих запрошую у наш міський центр «Спорт для всіх» на прийом масажу.

Усі, хто хоче почати відвідувати центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», просимо звертатись за номерами телефонів і записуватись в групи: +380965729740 – тренер Володимир (також масажист), +380969949251 – тренер Алла.

Тому, якщо ви хочете зберегти своє здоров’я та почуватися кожен день бадьорим і повним сил, починайте вже зараз займатися спортом, адже, як говорив видатний лікар Амосов: «Щоб бути здоровим, потрібно власні зусилля, постійні й значні. Замінити їх не можна нічим».



Мар‘яна БОЙКО

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