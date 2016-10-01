Заняття з плавання на Івана Купала
Заняття з плавання проводилися з особовим складом комендантської роти та курсантами, які прибули до Навчального центру на курс молодого бійця.
Для особового складу та курсантів проведено перше заняття з плавання, яке спрямоване на формування навичок з військово-прикладного плавання, виховання витримки і самовладання при знаходженні у воді, розвиток загальної витривалості.
У відповідно до рекомендацій з проведення занять з фізичної підготовки навчання з плавання проводилося спочатку на суші, а потім — у воді. Під чітким контролем інструкторів з фізичної підготовки і спорту які забезпечували безпеку на занятті, було перевірено у військовослужбовців уміння плавати після чого особовий склад було розділено на дві групи:
перша — що не уміють плавати і слабо плавають;
друга — плавці, що впевнено володіють одним із способів плавання, і що пропливають не менше 200 м.
Особовий склад після проведення ранкових занять висловлював щирі почуття радості та позитивні емоції.
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