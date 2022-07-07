Сімейні лікарі Золочівської територіальної громади та контактні номери телефонів

Сімейні лікарі, терапевти та педіатри спостерігатимуть за вашим станом здоров’я чи станом здоров’я вашої дитини, ставитимуть діагнози та лікуватимуть найбільш поширені хвороби, травми, отруєння. За потреби ваш лікар дасть направлення до фахівця вторинної – лора, ендокринолога, хірурга тощо – чи буде консультуватись з ним щодо вашого лікування.Так само терапевти, педіатри та сімейні лікарі вестимуть пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами.Нагадуємо, що сімейний лікар може вести пацієнтів будь-якого віку, педіатр — дітей від народження і до 18 років, а терапевт — від 18 років і старше.На рівні первинної медичної допомоги у пакет послуг входять такі аналізи і дослідження:загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;загальний аналіз сечі;глюкоза крові;загальний холестерин;вимірювання артеріального тиску;електрокардіограма;вимірювання ваги, зросту, окружності талії;швидкий тест на вагітність;швидкий тест на тропонін;швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити.Інші дослідження та аналізи виконуються за направленням вашого лікаря у закладах спеціалізованої допомоги.У компетенції лікаря первинки також окремі послуги паліативної допомоги – спостереження та оцінка стану важкохворого пацієнта, виписування рецептів для лікування больового синдрому.