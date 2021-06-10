До відома пацієнтів Золочівської ТГ, які перебувають на інсулінотерапії та отримують інсулін

Згідно постанови КМУ від 28.07.21 №854 «Деякі питання реінбурсації лікарських засобів за програмою обслуговування населення», проводиться оновлення даних пацієнтів лікарем – ендокринологом у Лікувально- діагностичному відділенні м.Золочів, вул.Валова 2.

Для уточнення інформації звертайтесь за тел. реєстратури відділення 0 (97) 909 69 92 з 8:00 до 18:00 з понеділка - п’ятницю.



❗Для оновлення даних, прохання звернутися до лікаря-ендокринолога у лікувально-діагностичне відділенні м.Золочів (2 поверх,11 кабінет).



Пацієнти будуть розподілені за певними категоріями згідно яких видаватиметься інсулін, а саме з частковим чи повним відшкодуванням.



❗Для оновлення даних пацієнт повинен мати при собі:

👉паспорт

👉номер мобільного телефону, згідно якого пацієнта зареєстровано у сімейного лікаря.



❗Прохання, для уникнення подальших проблем щодо видачі інсуліну з’явитись до 30.09.21 р.



Для отримання/ уточнення більше детальної інформації телефонуйте 0 (97) 909 69 92 тел. Реєстратури відділення з понеділка -п’ятницю з 8:00-18:00, субота 9:00-14:00.