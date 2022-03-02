До відома внутрішньо переміщеним особам з районів ведення бойових дій та інших міст України

Управління соціального захисту населення Золочівської районної військової адміністрації повідомляє про реалізацію проекту #NOVOhelp від благодійного фонду «Центр медичних інновацій» (Медичний центр NOVO) в рамках міжнародної благодійної програми #CharityHelpUA ініціатором та координатором якої є всеукраїнська благодійна організація "Асоціація благодійників України», одним з напрямів якої є надання медичної діагностичної та консультативної допомоги внутрішньо переміщеним особам з районів ведення бойових дій та інших міст України.



Інформуємо, що з 01 і до 31 травня 2022 року колектив Медичного Центру NOVO здійснює внутрішньо переміщеним особам з районів ведення бойових дій медичну діагностику (МРТ, КТ, УЗД,ендоскопічні обстеження і надає консультації спеціалістів з різних медичних напрямів НА ПІЛЬГОВИХ ЗАСАДАХ, а саме: дітям і підліткам до 18 років та людям з І-ою групою інвалідності безкоштовно, іншим дорослим -50% від вартості (чоловіків за умови взяття їх на військовий облік в територіальних центрах комплектування).



Програма #NOVOhelp реалізовується за фінансової підтримки міжнародної організації HelpUkraine22. Для проходження МРТ, КТ-діагностики та ендоскопічних обстежень необхідно мати скерування від лікаря. Прийом відбувається тільки за попереднім записом через контакт-центр Медичного центру NOVO: https://www.novo.lviv.ua/contacts/ .



Докладніша інформація:



https://www.novo.lviv.ua/novohelp/internally_displaced-_persons/