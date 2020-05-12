Новини Золочівщини
Кабмін затвердив пакети Програми Медгарантій на 2021 рік
Кабінет Міністрів України в ході засідання 15 лютого затвердив пакети Програми Медичних Гарантій за якими фінансуватимуться медичні послуги в 2021 році, повідомила на сторінці МОЗ у Facebook заступниця Міністра охорони здоров’я України Ірина Садовяк.
Кабмін затвердив пакети Програми Медгарантій на 2021 рік
На поточний рік передбачено 35 пакетів, серед яких з’явились кілька абсолютно нових. Наприклад, в ПМГ додали окремий пакет для оплати послуг з вакцинації населення від коронавірусу. А от «ковідний» пакет для екстреної медицини скасують повністю.
Натомість медики «швидких» отримають підвищення базової ставки з 163 грн до 235 грн.
Глобальна ставка тарифу для команд, які будуть вакцинувати населення складає – 8 247 грн на медичну команду. Тариф за медичну послугу з вакцинації складає 25 грн за перше щеплення та 60 грн за повторне щеплення.
Також створено новий пакет «Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих і дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах». Тариф за ним складає 25 953 грн, але є високий коригуючий коефіцієнт для ведення дітей до 18 років, який складає 3,55. Тоді тариф становитиме не менше 90 755 грн.
Кабмін затвердив пакети Програми Медгарантій на 2021 рік
На поточний рік передбачено 35 пакетів, серед яких з’явились кілька абсолютно нових. Наприклад, в ПМГ додали окремий пакет для оплати послуг з вакцинації населення від коронавірусу. А от «ковідний» пакет для екстреної медицини скасують повністю.
Натомість медики «швидких» отримають підвищення базової ставки з 163 грн до 235 грн.
Глобальна ставка тарифу для команд, які будуть вакцинувати населення складає – 8 247 грн на медичну команду. Тариф за медичну послугу з вакцинації складає 25 грн за перше щеплення та 60 грн за повторне щеплення.
Також створено новий пакет «Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих і дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах». Тариф за ним складає 25 953 грн, але є високий коригуючий коефіцієнт для ведення дітей до 18 років, який складає 3,55. Тоді тариф становитиме не менше 90 755 грн.
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