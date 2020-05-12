Кабінет Міністрів України в ході засідання 15 лютого затвердив пакети Програми Медичних Гарантій за якими фінансуватимуться медичні послуги в 2021 році, повідомила на сторінці МОЗ у Facebook заступниця Міністра охорони здоров’я України Ірина Садовяк.

Кабмін затвердив пакети Програми Медгарантій на 2021 рік

На поточний рік передбачено 35 пакетів, серед яких з’явились кілька абсолютно нових. Наприклад, в ПМГ додали окремий пакет для оплати послуг з вакцинації населення від коронавірусу. А от «ковідний» пакет для екстреної медицини скасують повністю.

Натомість медики «швидких» отримають підвищення базової ставки з 163 грн до 235 грн.

Глобальна ставка тарифу для команд, які будуть вакцинувати населення складає – 8 247 грн на медичну команду. Тариф за медичну послугу з вакцинації складає 25 грн за перше щеплення та 60 грн за повторне щеплення.

Також створено новий пакет «Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих і дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах». Тариф за ним складає 25 953 грн, але є високий коригуючий коефіцієнт для ведення дітей до 18 років, який складає 3,55. Тоді тариф становитиме не менше 90 755 грн.