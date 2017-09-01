Про систему безоплатної правової допомоги

nus.in.ua, 1 лютого 2018, 15:23

У вівторок, 30 січня 2018 року, у Золочівському бюро правової допомоги Буського МЦзНБВПД відбувся круглий стіл за участю представників засобів масової інформації Золочівського району.

Захід відкрив директор Буського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Іван Ярославович Скочко, який поінформував присутніх про систему БВПД, етапи становлення, її завдання та потенціал.

Начальник Золочівського бюро правової допомоги Ольга Ігорівна Сагата оприлюднила основні показники роботи за 2017 рік по Золочівському району. Протягом 2017 року за правовою допомогою звернулися 1423 особи. Прийнято 213 рішень про надання безоплатної вторинної правової допомоги (складення документів процесуального характеру та представництво інтересів осіб в судах), в тому числі в розрізі категорій громадян: ветеранам війни (учасникам АТО) – 23 рішення; особам з малозабезпечених сімей – 134 рішення; особам з обмеженими можливостями – 50; дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах – 1; внутрішньо переміщеним особам – 2; особам, які звернулися для отримання статусу учасника бойових дій – 2; особам, які звернулися з заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб – 1. О. Сагата навела найбільш поширені питання, з якими звертаються клієнти, а також розповіла детальніше про декілька успішних справ Буського МЦ з захисту прав громадян.

Інтегратор Буського МЦзНБВПД Іван Ярославович Закала ознайомив кореспондентів з планами роботи Буського МЦ на 2018 рік. Здійснив презентацію районної «Програми сприяння доступу населення до безоплатної правової допомоги Золочівського району на 2018 рік» та Плану заходів Міністерства юстиції України з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право» на 2018 рік.

Зокрема, було відмічено, що «Програмою сприяння доступу населення до безоплатної правової допомоги Золочівського району на 2018 рік» передбачено: заходи щодо надання правової допомоги через засоби масової інформації для максимального доступу населення до інформації правового характеру, забезпечення спільних виїздів працівників центру в села Золочівського району для надання правової допомоги, організація і проведення семінарів, тренінгів, круглих столів з питань формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги, а також підготовка та поширення методичних рекомендації, буклетів з витягами нормативних актів щодо функціонування системи безоплатної правової допомоги.



Ірина ДОМАРЕЦЬКА

Фото Назара ПАСТЕРНАКА

