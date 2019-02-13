Перша леді Республіки Польща у Золочеві

nus.in.ua, 18 червня 2019, 20:44

7 червня в рамках відзначення «Польсько-Українського дня дитини» Золочів відвідала дружина Президента Республіки Польща Агата Корнгаузер-Дуда. Це вже вп‘яте в Україні відбувається «Польсько-український день дитини» під її патронатом. Захід організовує Генеральне Консульство Республіки Польща у Львові.

До нашого міста дружина Президента Республіки Польща Агата Корнхаузер-Дуда прибула разом з державним секретарем канцелярії Президента Республіки Польща Адамом Квятковським, генеральним консулом Республіки Польща у Львові Рафалем Вольським та представниками консульства.

Найперше пані Агата зустрілась із учнями та викладачами польської суботньо-недільної школи.

Перша леді Республіки Польща подякувала місцевим полякам за їхню працю, відданість та наполегливість у збереженні та популяризації польської культури, мови та традицій серед молодого покоління.

– Дякуємо за виховання молодого покоління, народженого за межами батьківщини своїх предків, в дусі патріотизму, і, перш за все, поваги як до польської, так і до української культур, – додала пані Агата Корнгаузер-Дуда.

Також гості відвідали Костел Успіння Пресвятої Діви Марії. Щирі слова вітань прозвучали від пароха, отця Михайла Голдовича:

– Візит першої леді для нас є великим святом, адже, можливо, з часів Собеського не було такого візиту. Отже, величезне спасибі за пам'ять про нас, поляків, які живуть у Золочівській землі, – сказав о. Михайло Голдович.

Особливо з нетерпінням чекали приїзду першої леді діти та молодь, які підготували художню програму.

– Ми дуже чекали візиту президентської леді в Золочів. Ми підготували концерт, де ми читали вірші, а наш хор співав польські патріотичні пісні. Сподіваємося, їй це сподобалося, – сказала учениця Ева Тимощук.

Після концерту діти отримали подарунки та влаштували спільну фотографію.

Окрім того, пані Агата Корнгаузер-Дуда у Золочеві, в рамках проекту «Допомога полякам на Сході» відвідала багатодітні сім'ї поляків – Михайла і Ліди Ковалів із Золочева та Володимира і Любові Садловських, із с. Вороняки. У домашній атмосфері батьки розповіли про труднощі, з якими вони стикаються, а діти хвалилися своїми успіхами в навчанні і навіть демонстрували свої таланти.

Від імені мешканців Золочева привітав поважну гостю міський голова Золочева Ігор Гриньків.

– Золочів є унікальним з-поміж інших міст України. Тут здавна проживали євреї, українці, поляки, котрі зберегли свій етнос, свої культури. Сьогодні Польща є нашим стратегічним партнером і приїзд дружини Президента Польщі Агати Корнгаузер-Дуди саме до Золочева є дуже знаковою подією з огляду на перспективу співробітництва наших держав, громад і народів. Дуже щира і сердечна, співчутлива і доброзичлива, вишукана і мила, вона відразу зачарувала і малечу і дорослих. За обідом ми говорили про минуле і сучасне Золочева, відомих золочів’ян, визнаних у світі. Вона прагнула більше дізнатись про мешканців міста, їх зайнятість, побут та соціальний захист. Я розповів першій леді Польщі про очікування від започаткованої співпраці із Національним інститутом польської культурної спадщини за кордоном «Полоніка», який очолює пані Дорота Янішевська-Якубяк. Під час короткої екскурсії містом пані Агату Корнгаузер-Дуду дуже тепло вітали золочів’яни. Їй сподобалось у центрі Золочева і лише щільний графік перебування в Україні не дозволив показати їй всі принади нашого міста. Однак, вона пообіцяла, що наступний її візит до Золочева буде разом із її чоловіком Президентом Республіки Польща Анджеєм-Дудою – розповів міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ.



Леся ГОРГОТА

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