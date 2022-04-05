Уламки ворожої ракети впали на околиці Радехова

Пізно ввечері, 5 квітня, над Львівщиною силами протиповітряної оборони (ППО) було збито дві ворожі ракети. Уламки ракет впали на околиці Радехова, ніхто не постраждав. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький на брифінгу 6 квітня.

«Уламки впали на околиці міста, внаслідок чого сталися 3 вибухи на об’єкті цивільної інфраструктури, який не використовують. На місці вибуху було займання, яке невідкладно усунули сили ДСНС.

Постраждалих нема,» – повідомив Максим Козицький.