На Тернопільщині через уламки ворожої ракети стався витік хімікатів, вода у прилеглих територіях забруднена

Вночі на території Тернопільщини, у Кременецькому районі, силами ППО була збита крилата ракета. Йдеться у повідомленні Тернопільської ОВА.

Уламки ракети пошкодили 6 резервуарів з органічними добривами, в наслідок чого відбувся витік хімікатів, основною складовою яких є аміак. Вже через декілька годин вдалося ліквідувати витік. Фахівці Тернопільського лабораторного центру періодично роблять обстеження навколишнього середовища. Відбулося також забруднення води у річці Іква.

Так, жителям населених пунктів поблизу річки рекомендовано обмежити вживання води з криниць. У населені пункти доставляють питну воду.