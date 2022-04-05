Новини Золочівщини
17:09, 05 квітня 2022
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На Тернопільщині через уламки ворожої ракети стався витік хімікатів, вода у прилеглих територіях забруднена

На Тернопільщині через уламки ворожої ракети стався витік хімікатів, вода у прилеглих територіях забруднена
Gazeta
Фото: НУС
Вночі на території Тернопільщини, у Кременецькому районі, силами ППО була збита крилата ракета. Йдеться у повідомленні Тернопільської ОВА.
Уламки ракети пошкодили 6 резервуарів з органічними добривами, в наслідок чого відбувся витік хімікатів, основною складовою яких є аміак. Вже через декілька годин вдалося ліквідувати витік. Фахівці Тернопільського лабораторного центру періодично роблять обстеження навколишнього середовища. Відбулося також забруднення води у річці Іква.
Так, жителям населених пунктів поблизу річки рекомендовано обмежити вживання води з криниць. У населені пункти доставляють питну воду.
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