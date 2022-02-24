Новини Золочівщини
На сьогодні втрати ворога - 17,5 тисяч загарбників, 614 танків, 1735 ББМ, 135 літаків
За 35 днів війни росія втратила в Україні близько 17,5 тисячі військових, понад 600 танків, 135 літаків, 131 гелікоптер та понад 1700 бойових броньованих машин.
Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 31 березня орієнтовно складають:
– особового складу близько 17500 осіб,
– танків ‒ 614 од,
– бойових броньованих машин ‒ 1735 од,
– артилерійських систем – 311 од,
– РСЗВ – 96 од,
– засобів ППО – 54 од,
– літаків – 135 од,
– гелікоптерів – 131 од,
– автомобільної техніки – 1201 од,
– кораблів/катерів – 7 од,
– цистерн з ПММ – 75,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83,
– спеціальної техніки – 22,
– пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
Дані щодо російських втрат уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Фото з офіційної сторінки Генерального штабу ЗСУ у Фейсбук
Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 31 березня орієнтовно складають:
– особового складу близько 17500 осіб,
– танків ‒ 614 од,
– бойових броньованих машин ‒ 1735 од,
– артилерійських систем – 311 од,
– РСЗВ – 96 од,
– засобів ППО – 54 од,
– літаків – 135 од,
– гелікоптерів – 131 од,
– автомобільної техніки – 1201 од,
– кораблів/катерів – 7 од,
– цистерн з ПММ – 75,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83,
– спеціальної техніки – 22,
– пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
Дані щодо російських втрат уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Фото з офіційної сторінки Генерального штабу ЗСУ у Фейсбук
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