На сьогодні втрати ворога - 17,5 тисяч загарбників, 614 танків, 1735 ББМ, 135 літаків

За 35 днів війни росія втратила в Україні близько 17,5 тисячі військових, понад 600 танків, 135 літаків, 131 гелікоптер та понад 1700 бойових броньованих машин.

Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 31 березня орієнтовно складають:

– особового складу близько 17500 осіб,

– танків ‒ 614 од,

– бойових броньованих машин ‒ 1735 од,

– артилерійських систем – 311 од,

– РСЗВ – 96 од,

– засобів ППО – 54 од,

– літаків – 135 од,

– гелікоптерів – 131 од,

– автомобільної техніки – 1201 од,

– кораблів/катерів – 7 од,

– цистерн з ПММ – 75,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83,

– спеціальної техніки – 22,

– пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

Дані щодо російських втрат уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Фото з офіційної сторінки Генерального штабу ЗСУ у Фейсбук



