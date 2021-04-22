Новини Золочівщини
Понад півтисячі мешканців Львівщини отримали другу дозу вакцини
Станом на сьогодні на Львівщині понад 66 тисяч осіб вакцинували від коронавірусу, з них другу дозу отримали 542 особи.
Про це повідомив під час брифінгу директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.
«На сьогодні найбільше мешканців отримали вакцину Covishield (Oxford-Astra Zeneca) – це понад 38 тисяч щеплень, Astra Zeneca – 20 тисяч, CoronaVac – понад 4 тисячі ін’єкцій, Pfizer – майже 3 тисячі щеплень. Вакцинальна кампанія триває, працюють усі мобільні бригади. Також проводимо навчання персоналу, який будемо залучати до вакцинування», – зазначив Орест Чемерис.
Також він наголосив, за попередню добу із діагнозом COVID-19 по Львівській області госпіталізували 94 особи. Скерували на самоізоляцію – 1160 людей. Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрали у 1254 осіб. Померлих – 18 осіб.
Підтверджено коронавірусну інфекцію методом ПЛР у 350 осіб. В реанімації перебуває 152 людини, з них на апаратах ШВЛ – 40.
«Найбільш завантаженими є лікарні Стебника та Стрия. Тенденції, які ми відзначаємо упродовж останніх днів є позитивними щодо усіх трьох показників, визначених для певної зони епіднебезпеки залежно від поширеності коронавірусу. Коефіцієнт виявлених випадків становить більше 10 при медичному показнику 20, кількість госпіталізованих – менше 30%, завантаженість ліжок з киснем – менше 40 %», – додав директор департаменту охорони здоров’я.
Медики наголошують, ковід безслідно не проходить, тому вкотре закликають берегти себе та дотримуватись карантинних обмежень.
Про це повідомив під час брифінгу директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.
«На сьогодні найбільше мешканців отримали вакцину Covishield (Oxford-Astra Zeneca) – це понад 38 тисяч щеплень, Astra Zeneca – 20 тисяч, CoronaVac – понад 4 тисячі ін’єкцій, Pfizer – майже 3 тисячі щеплень. Вакцинальна кампанія триває, працюють усі мобільні бригади. Також проводимо навчання персоналу, який будемо залучати до вакцинування», – зазначив Орест Чемерис.
Також він наголосив, за попередню добу із діагнозом COVID-19 по Львівській області госпіталізували 94 особи. Скерували на самоізоляцію – 1160 людей. Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрали у 1254 осіб. Померлих – 18 осіб.
Підтверджено коронавірусну інфекцію методом ПЛР у 350 осіб. В реанімації перебуває 152 людини, з них на апаратах ШВЛ – 40.
«Найбільш завантаженими є лікарні Стебника та Стрия. Тенденції, які ми відзначаємо упродовж останніх днів є позитивними щодо усіх трьох показників, визначених для певної зони епіднебезпеки залежно від поширеності коронавірусу. Коефіцієнт виявлених випадків становить більше 10 при медичному показнику 20, кількість госпіталізованих – менше 30%, завантаженість ліжок з киснем – менше 40 %», – додав директор департаменту охорони здоров’я.
Медики наголошують, ковід безслідно не проходить, тому вкотре закликають берегти себе та дотримуватись карантинних обмежень.
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