Понад півтисячі мешканців Львівщини отримали другу дозу вакцини

Станом на сьогодні на Львівщині понад 66 тисяч осіб вакцинували від коронавірусу, з них другу дозу отримали 542 особи.

Про це повідомив під час брифінгу директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

«На сьогодні найбільше мешканців отримали вакцину Covishield (Oxford-Astra Zeneca) – це понад 38 тисяч щеплень, Astra Zeneca – 20 тисяч, CoronaVac – понад 4 тисячі ін’єкцій, Pfizer – майже 3 тисячі щеплень. Вакцинальна кампанія триває, працюють усі мобільні бригади. Також проводимо навчання персоналу, який будемо залучати до вакцинування», – зазначив Орест Чемерис.

Також він наголосив, за попередню добу із діагнозом COVID-19 по Львівській області госпіталізували 94 особи. Скерували на самоізоляцію – 1160 людей. Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрали у 1254 осіб. Померлих – 18 осіб.

Підтверджено коронавірусну інфекцію методом ПЛР у 350 осіб. В реанімації перебуває 152 людини, з них на апаратах ШВЛ – 40.

«Найбільш завантаженими є лікарні Стебника та Стрия. Тенденції, які ми відзначаємо упродовж останніх днів є позитивними щодо усіх трьох показників, визначених для певної зони епіднебезпеки залежно від поширеності коронавірусу. Коефіцієнт виявлених випадків становить більше 10 при медичному показнику 20, кількість госпіталізованих – менше 30%, завантаженість ліжок з киснем – менше 40 %», – додав директор департаменту охорони здоров’я.

Медики наголошують, ковід безслідно не проходить, тому вкотре закликають берегти себе та дотримуватись карантинних обмежень.