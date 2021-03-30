  У Червоному оновили технічний парк вищого професійного училища на 9 мільйонів гривень



У Червоненському вищому професійному училищі відкрили навчально-практичний центр з підготовки висококваліфікованих робітників з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва».

«Розвиток економіки нерозривно пов'язаний із розвитком професійно-технічної освіти. Нам давно час її реформувати і готувати фахівців, які потрібні на ринку праці. Саме тому професійно-технічна освіта повинна йти в ногу з розвитком економіки, з прогресом у техніці. Роботодавець не має часу і не повинен навчати людину працювати, він хоче мати підготованого якісного фахівця. Це правильно. І тому держава, обласна влада і самі підприємці мають бути в постійній комунікації з профтехосвітою.

Розвиток професійно-технічної освіти, розвиток ринку сільськогосподарської продукції, загосподарювання земель і мудре їх використання – це розвиток наших громад. Це запорука того, що молодь матиме роботу вдома, а не шукатиме її за кордоном. А це, в свою чергу, щасливі родини і сильна Україна», – зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Облаштування НПЦ у Червоненському ВПУ обійшлося у 9 млн грн, з яких 6 млн виділили з державного бюджету, і 3 млн – з обласного. Для НПЦ закупили нові трактори, плуг, комбайн, косарку, верстат та іншу техніку, необхідну для практичного навчання майбутніх трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва, відремонтували автодром та лабораторії тракторів і комбайнів. Всього в училищі навчаються 641 здобувач освіти, із них 212 – на базі 9 класу, за спеціальністю «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Окрім того, тут готують спеціалістів за професіями слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки та устаткування, водій категорій «В», «С», електрогазозварювальник, коваль ручного кування, кравець, перукар, манікюрниця. Упродовж останніх років в училищі оновлюють матеріально-технічну базу. Зокрема, за останні два роки придбали обладнання для майстерень зварювальної справи та навчальної кузні, обладнання для сучасного кабінету фізики, оновили умеблювання гуртожитку. Також, під час відкриття НПЦ Максим Козицький вручив директорці Сусанні Синявській подяку Львівської ОДА колективу ВПУ – за високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток професійної освіти. Загалом від початку 2021-го на Львівщині створено 6 нових науково-практичних центрів. Загалом від початку 2021-го на Львівщині створено 6 нових науково-практичних центрів.

Фото Лесі ГОРГОТИ

