На об’їзній Золочева ремонтують міст

У межах капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С140714 Хильчиці – Ясенівці дорожники ремонтують міст.

Як наголосив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко, вартість ремонту 4,5 мільйони гривень. Роботи виконує підрядна організація «Шляховик-Т».

«Торік ми відремонтували автомобільну дорогу Хильчиці – Ясенівці протяжністю понад 2 кілометри, цього року упродовж двох-трьох місяців підрядник завершить ремонт моста. Тоді введемо об'єкт в експлуатацію», – підкреслив Юрій Бучко.

Нагадаємо, із 15 квітня стартує ремонт доріг, що фінансуються з обласного бюджету. Цього року понад 50 млн гривень скерували з обласного бюджету на 25 автошляхів загального користування сукупною протяжністю 14 кілометрів. Ще понад 30 млн гривень – на комунальні дороги.

Оксана Буй