СБУ про штучне зростання кількості повідомлень про псевдомінування об’єктів соціальної інфраструктури

Останнім часом у публічній площині фіксується збільшення повідомлень про нібито мінування важливих об’єктів соціальної сфери по всій території України.



У результаті ретельних перевірок з боку СБУ, НацПолу та інших уповноважених на це органів державної влади ці повідомлення не підтверджуються на практиці, а мають на меті створити напругу й панічні настрої в суспільстві. Про це повідомляє Управління СБ України у Львівській області.



Звертаємо увагу: повідомлення про псевдомінування – поширений інструмент в умовах гібридної агресії, котру Російська Федерація веде проти України. За таких умов вкрай важливо, аби українське суспільство чітко це усвідомлювало.



Закликаємо громадян зберігати спокій. І окремо звертаємось до ЗМІ з проханням ретельно перевіряти подібну інформацію, аби зі свого боку не сприяти реалізації ворожих спеціальних інформаційних операцій.



Служба безпеки України і, зокрема, Антитерористичний центр при СБУ, разом з Національної поліцією в рамках свого функціоналу щоденно відпрацьовують кожне з таких повідомлень.



Ми відкриті до комунікації зі ЗМІ та готові за потреби оперативно надавати суспільству перевірену та актуальну інформацію.



Разом ми зможемо ефективно протидіяти шкідливим інформаційним впливам гібридної війни.

Світлина від Управління СБ України у Львівській області.