На вебпорталі ДПС створено нову рубрику «Інформаційні повідомлення про відкриті дані»

Державна податкова служба України приділяє значну увагу сфері відкритих даних, тому для зручності користувачів податковою службою створено на вебпорталі рубрику «Інформаційні повідомлення про відкриті дані» у розділі «Для громадськості» - «Публічна інформація», https://tax.gov.ua/dlya-gromadskosti/dostup-do-publichnoi-inform/informatsiyni-povidomlennya/.

У зазначеній рубриці розміщуватимуться всі інформаційні повідомлення з питань відкритих даних, що дозволить користувачам вебпорталу ДПС здійснювати пошук інформаційних повідомлень з вказаної тематики з відображенням історичних даних, зокрема, повідомлень, які були оприлюднені декілька місяців потому або у минулих роках.



Податкова служба та Держпраці Львівщини об’єднують зусилля для викорінення незадекларованої найманої праці

Нещодавно відбулась робоча зустріч начальника ГУ ДПС у Львівській області Ігоря Комендата з начальником ГУ Держпраці у Львівській області Ольгою Вільховою.

Під час зустрічі обговорювалися питання протидії використанню незадекларованої найманої праці, посилення інформаційної кампанії про переваги офіційного працевлаштування та ризики використання незадекларованої праці, проведення фактичних перевірок органів ДПС та інспекційних перевірок Держпраці серед роботодавців, які мають найвищий ризик виплати заробітної плати без сплати податків та зборів.



Платниками Львівщини сплачено майже 8,2 млрд грн податкових платежів до державного бюджету

З початку року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду Державного бюджету України зібрано майже 8,2 млрд податків та зборів. Це майже на 35 відсотків або на 2, 1 млрд гривень перевищує показник відповідного періоду минулого року.

Надходження зросли по більшості бюджетоформуючих податків, окрім акцизного податку з вироблених в Україні товарів. По податку на додану вартість надійшло 3,2 млрд грн, що на 704 млн грн, або на 28 відс більше, по податку на прибуток – 1,8 млрд грн, що на 333 млн грн або на 23 відс більше проти аналогічного періоду минулого року.

По ПДФО надійшло понад 1,9 млрд грн, а військового збору 590 млн грн, що відповідно на 29 та 25 відс більше минулорічних показників.

До Держбюджету поступило понад 1 млрд грн рентних платежів, що на 105 відс більше та єдиного соціального внеску 7,9 млрд грн, що на 123,7 відс більше ніж за цей період минулого року.



Платники податків Золочівщини зареєстрували 57 касових апаратів

З початку року 56 суб’єктів господарювання Золочівщини, які здійснюють підприємницьку діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зареєстрували 57 реєстраторів розрахункових операцій, з них 27 програмних. Серед тих, хто зареєстрував РРО: 54 підприємці та 3 - юридичні особи. Про це проінформував начальник Золочівської ДПІ Роман Денис.

До 1 січня 2022 року РРО або ПРРО не застосовуються підприємцями - платниками єдиного податку другої - четвертої груп, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної зарплати ( у 2021 році - 1 320 000 грн.), незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють продаж складної побутової техніки; ювелірних виробів та виробів з дорогоцінного каміння; ліків, медичних виробів та надання медичних послуг.

З інформацією стосовно новацій застосування РРО та ПРРО можна ознайомитися в банері «Програмні РРО» за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/.



До уваги платників!

15 липня 2021 року з 09.00 до 10.00 в Золочівській ДПІ відбудеться сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з питань надання адмінпослуг, застосування електронних сервісів та РРО. На запитання платників відповідатиме начальник інспекції Денис Р.З. за телефоном: (265) 7-10-34.





Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області