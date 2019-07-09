З 5 серпня банки мають направляти до ДФС повідомлення про відкриття нових рахунків із зазначенням реквізиту «номер рахунку», сформованого відповідно до стандарту IBAN

nus.in.ua, 8 серпня 2019, 14:10

Буськe управління ГУ ДФС у Львівській області інформує, що відповідно до вимог наказу Мінфіну від 09.07.2019 №292 «Про внесення змін до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів» з 05.08.2019 ДФС забезпечується приймання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах, що надходять до контролюючих органів, за новою формою та структурою, номера рахунків в яких сформовані із дотриманням вимог Національного стандарту України «Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні (IBAN Registry:2009, NEQ) ДСТУ-Н 7167:2010», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 454.



Відповідно до вимог наказу № 292 банки України з 05.08.2019 мають направити до контролюючих органів повідомлення про відкриття нових рахунків із зазначенням реквізиту «номер рахунку», сформованого відповідно до стандарту IBAN.



З 05.08.2019 по 31.10.2019 (протягом перехідного періоду, встановленого Нацбанком) банки направляють до контролюючих органів повідомлення про змінені рахунки платників податків за стандартом IBAN із зазначенням інформації щодо номера банківського рахунку, який було змінено, дати його відкриття й дати зміни рахунку за стандартом IBAN.



У 10-денний строк після закінчення перехідного періоду банки направляють контролюючим органам повідомлення про всі відкриті станом на 31.10.2019 рахунки клієнтів — платників податків.



Продаж та обмін рухомого майна фізособою



Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій з продажу або обміну фізичними особами об’єктів рухомого майна визначений ст. 173 Податкового кодексу України.



Платниками податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізичні особи – резиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні.



Відповідно до п. 173.1 ст. 173 ПКУ дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда підлягає оподаткуванню за ставкою, 5 відсотків та військовим збором у розмірі 1,5 відсотки (п. 16 прим. 1 підрозділу 10 розд. XX Кодексу).



Як виняток, дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.





У рамках реорганізації ДФС України створено нову юридичну особу – Головне управління ДПС у Львівській області



Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 227 «Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України», а також постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 537 «Про утворення територіальних органів Державної податкової служби», 31 липня 2019 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про реєстрацію Головного управління ДПС у Львівській області.



Служба отримала код ЄДРПОУ 43143039 та знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Стрийська, 35.



Крім цього, наказом Державної податкової служби України виконання обов’язків начальника Головного управління ДПС у Львівській області покладено на Кресяка Василя Васильовича.





Про актуальні питання виплати заробітної плати - під час проведених заслуховувань за участі фахівців Буського управління



Впродовж липня п.р. посадові особи Буського управління ГУ ДФС у Львівській області взяли участь у шістьох засіданнях робочих груп з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, які відбулись в районних державних адміністраціях Буського, Бродівського, Золочівського та Перемишлянського районів.



Заслухано 35 суб`єктів підприємництва, які ведуть господарську діяльність та мають найманих працівників з середньою заробітною платою - меншою за мінімальну.



Запрошеним роботодавцям надано рекомендації щодо підвищення рівня заробітної плати найманим працівникам. Проведено роз’яснювальну роботу та попереджено про відповідальність за недотримання вимог чинного законодавства у частині виплати мінімального рівня заробітної плати.



Cектор організаційного забезпечення