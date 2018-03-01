ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ ПРО СТРАХОВИЙ СТАЖ ТА СПЛАЧЕНІ СТРАХОВІ ВНЕСКИ ЗА ДОПОМОГОЮ СМС-ПОВІДОМЛЕНЬ

nus.in.ua, 17 липня 2018, 11:20

Пенсійним фондом України запроваджено механізм інформування громадян за допомогою смс-розсилок. Відтепер всі застраховані особи, які бажають отримувати повідомлення в такий спосіб, можуть засобами мобільного зв’язку дізнатися про розмір свого страхового стажу, набутого з 1 січня 2004 року, та щомісяця отримувати інформацію про сплату за них страхових внесків.

Пенсіонери можуть отримати інформацію про суму призначеної пенсії та дату її виплати, результати проведеного перерахунку пенсії, поновлення пенсійної виплати та строк припинення виплати пенсії. За допомогою смс-повідомлень пенсіонерам, за потреби, надсилатимуться запрошення відвідати орган Пенсійного фонду України для підтвердження або з’ясування необхідних даних.

У зв’язку з цим, запрошуємо всіх бажаючих з числа застрахованих осіб та пенсіонерів завітати до Золочівського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області і надати відповідні контактні дані мобільного зв’язку та згоду на отримання смс-повідомлень від Пенсійного фонду України. При собі необхідно мати паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.







Галина Лазорчик, начальник відділу

