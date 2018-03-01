20 липня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ ПРО СТРАХОВИЙ СТАЖ ТА СПЛАЧЕНІ СТРАХОВІ ВНЕСКИ ЗА ДОПОМОГОЮ СМС-ПОВІДОМЛЕНЬ

nus.in.ua, 17 липня 2018, 11:20
0
7
Роздрукувати
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ ПРО СТРАХОВИЙ СТАЖ ТА СПЛАЧЕНІ СТРАХОВІ ВНЕСКИ ЗА ДОПОМОГОЮ СМС-ПОВІДОМЛЕНЬ

Пенсійним фондом України запроваджено механізм інформування громадян за допомогою смс-розсилок. Відтепер всі застраховані особи, які бажають отримувати повідомлення в такий спосіб, можуть засобами мобільного зв’язку дізнатися про розмір свого страхового стажу, набутого з 1 січня 2004 року, та щомісяця отримувати інформацію про сплату за них страхових внесків.
Пенсіонери можуть отримати інформацію про суму призначеної пенсії та дату її виплати, результати проведеного перерахунку пенсії, поновлення пенсійної виплати та строк припинення виплати пенсії. За допомогою смс-повідомлень пенсіонерам, за потреби, надсилатимуться запрошення відвідати орган Пенсійного фонду України для підтвердження або з’ясування необхідних даних.
У зв’язку з цим, запрошуємо всіх бажаючих з числа застрахованих осіб та пенсіонерів завітати до Золочівського відділу обслуговування громадян (сервісний центр)  управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області і надати відповідні контактні дані мобільного зв’язку та згоду на отримання смс-повідомлень від Пенсійного фонду України. При собі необхідно мати паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.
 
 
 
Галина Лазорчик, начальник відділу                                                                                                                    
 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

ЯК НАЛАШТУВАТИ СЕРВІС СМС-ІНФОРМУВАННЯ ВІД ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ЯК НАЛАШТУВАТИ СЕРВІС СМС-ІНФОРМУВАННЯ ВІД ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ72

ЯК ОТРИМАТИ ІНФОРМАЦІЮ ЧЕРЕЗ ВЕБ-ПОРТАЛ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ?

ЯК ОТРИМАТИ ІНФОРМАЦІЮ ЧЕРЕЗ ВЕБ-ПОРТАЛ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ?130

Інформація для громадян, які тимчасово переїхали з Донецької та Лугансько ...

Інформація для громадян, які тимчасово переїхали з Донецької та Лугансько ...430

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.