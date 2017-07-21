Зміни до порядку надсилання податкових повідомлень-рішень

nus.in.ua, 11 вересня 2017, 13:27

Міністерство фінансів України наказом від 21.07.2017 № 658, внесло зміни до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків. Наказ № 658 опубліковано в бюлетені «Офіційний вісник України» від 08.09.2017 №70 та набере чинності з 19 вересня 2017 року.

Щодо порядку складання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень, то уточнено, що контролюючий орган визначає суму нарахування (зменшення) грошових, податкових зобов’язань, зменшення (збільшення) суми податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з ПДВ та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми ПДВ, що передбачені Податковим кодексом України (далі – ПКУ) або іншим законодавством, і складає податкове повідомлення-рішення.

Мінфін змінив правила надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків. Зокрема, уточнили: податкове повідомлення-рішення вважатимуть належним чином врученим платнику податків (окрім фізосіб), якщо його надіслано згідно з правилами листування з платником, які встановлено ст. 42 Податкового кодексу України.

А податкове повідомлення-рішення вважатимуть надісланим (врученим) фізособі, якщо його вручено їй особисто чи її представникові, надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого її місцезнаходження рекомендованим листом із повідомленням про вручення або засобами електронного зв’язку.

Окрім цього, затвердили нові форми податкових повідомлень-рішень.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ