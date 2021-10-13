Дорогі наші читачі!

Надійшла святкова пора, світла і радісна пора Новорічних і Різдвяних свят.Минає тридцятий рік нашої незалежності. Я дуже хочу, щоб в цю мить кожен з нас глибоко, найглибше усвідомив: ми всі є часткою України, ми всі відповідальні за неї. Яким цей рік залишиться для нас? Я згадую, насамперед, події, де основну роль відіграла позиція суспільства, вчинок людини, досягнення особистості.Цьогоріч вступила у дію норма Закону України «Про мови», згідно з якою громадян повинні обслуговувати державною мовою. Державною мовою мають спілкуватись усі посадові особи та державні службовці.2021 рік на Львівщині був роком отця Маркіяна Шашкевича. Ми всі спільно відзначали 210 річницю з його дня народження. А найбільш знаковою подією стало завершення площі Вічевої, де встановлено перший в Україні пам’ятник Будителю Русі-України Маркіянові Шашкевичу. То ж у новорічну ніч золочів’яни молитимуться спільно вже на оновленій площі.У нашій громаді створюються сім’ї, народжуються немовлята… Це прекрасні цифри, в них є Бог, в них є життя.Ми перестаємо бути байдужими. Вміємо об’єднуватись навколо добрих справ, допомагаємо тим, хто цього потребує, підтримуємо наших військових… Напередодні Дня захисників і захисниць України 11 військовослужбовців військової частини А2562 отримали ордери та ключі на службові квартири у новому комфортному будинку ЖК «МРІЯ». Ще двоє захисників придбали житло за підтримки Золочівської міської та Львівської обласної рад.Ми стаємо сильнішими. Ми продовжуємо боронити нашу незалежність. Наші військовослужбовці мужньо боронять нашу державу та переймають кращий військовий досвід європейських держав. У квітні 2021 Президент України Володимир Зеленський присвоїв Навчальному центру Національної гвардії України почесне найменування «імені Василя Вишиваного». Навчальний Центр Національної Гвардії України в місті Золочів під командуванням бойового офіцера, полковника Михайла Кулика є одним із найкращих центрів підготовки майбутніх нацгвардійців.У нас зростає почуття патріотизму, а головним рушієм цього зростання стала молодь. Пісня «Батько наш – Бандера» стала справжнім хітом серед школярів. Лише у мережі ТікТок її переглянули більше шести мільйонів глядачів.Є радість від того, що вихованці відділення комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю здобувають неодноразово перемоги на обласних та всеукраїнських спортивних змаганнях.Є відчуття консолідації, коли ми спільно згадуємо Героїв Небесної сотні, Героїв Крут, жертв Голодоморів…Це лише окремі сторінки наших з вами досягнень.Досягнення держави починаються з нас. Треба усвідомити: Україна – це держава з єдиною мовою, культурою, тисячолітньою історією і власним національним характером. І крім цього, Україна – держава, де має плекатися толерантність.Шануймо слова мудрості Глав церков в Україні на підтримку ідей примирення і порозуміння. Україна має потужний ресурс єдності. Це має бути найважливішим висновком року.Ми зустрічаємо новий рік. Я щиро бажаю усім нам злагоди, єдності і добра у 2022 році. Прошу в Господа захисту для нашої країни. І з щирими побажаннями звертаюся до кожного з Вас. Зичу достатку, тепла і затишку старшим поколінням; удачі і наснаги тим поколінням, які сьогодні несуть головну відповідальність за стан справ у громаді, державі, суспільстві; наполегливості, стійкості і натхнення молодшим поколінням. Усім нам бажаю міцного здоров’я, щастя і любові.