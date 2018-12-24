Новини Золочівщини 13:07, 17 грудня 2021 144 0 Подарунки від Святого Миколая Gazeta Фото: НУС

У своїй уяві хлопчики та дівчатка, здебільшого, малюють таку картину: сивобородий чоловік із величезним мішком, в якому безліч подарунків, спускається з небес і у супроводі своїх помічників – ангелика та чортика, непомітно підкладає під подушку коробки з дарунками або прутики. Те чи інше він кладе тоді, коли начебто одержує вказівку від янгола, який переконує, що впродовж року дитина була слухняна, чи від чортика, який згадує, у чому малеча прогрішилась.





Напередодні свята Святий Миколай завітав і у Золочівську громаду. У Золочівській міській раді він залишив дарунки для дітей сиріт, напівсиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Передавали вітання від Святого заступник міського голови Василь Гавришків та завідуюча відділенням соціальної роботи КЗ «Центр надання соціальних послуг» Наталія Маркевич.



Також подарунки отримали вихованці дитячих будинків сімейного типу у м. Золочів.

Вітаючи дітей і дорослих зі святом, Василь Гавришків звернув увагу на християнські чесноти, якими повнилось серце Святого Миколая і побажав наслідувати його добрий приклад :

«Бажаю бути Вам добрими християнами, відповідально ставитись до своїх вчинків та обов’язків. Сумлінно навчайтесь у школі. Коли ви отримаєте добрі знання, Ви станете хорошими фахівцями у майбутньому. Ви маєте добре вчитись, шанувати старших, любити своїх братиків і сестричок. Зичу вам здоров’я і нехай Святий Миколай освятить Вас найкращими людськими чеснотами і благословить на добрі справи», – зазначив Василь Романович.





«Щиро вітаю вас з прийдешніми Різдвяними і Новорічними святами, бажаю всім здоров'я, щастя, Божого благословення, доброї долі, здійснення найзаповітніших мрій, – сказала Наталія Орестівна.

Попереду у Святого Миколая ще багато справ – завітати у дитячий будинок «Рідний дім», провідати діток і дорослих у їхніх домівках. Нехай це свято сіє у наших душах любов, щирість, добрі і світлі вчинки. Святий Миколай завжди вважався покровителем і заступником усіх дітей. В ніч з 18 на 19 грудня малеча чекає Чудотворця з нетерпінням, бо всі знають, що за слухняність, працьовитість та добрі вчинки Святий Миколай принесе подарунки та солодощі.У своїй уяві хлопчики та дівчатка, здебільшого, малюють таку картину: сивобородий чоловік із величезним мішком, в якому безліч подарунків, спускається з небес і у супроводі своїх помічників – ангелика та чортика, непомітно підкладає під подушку коробки з дарунками або прутики. Те чи інше він кладе тоді, коли начебто одержує вказівку від янгола, який переконує, що впродовж року дитина була слухняна, чи від чортика, який згадує, у чому малеча прогрішилась.Напередодні свята Святий Миколай завітав і у Золочівську громаду. У Золочівській міській раді він залишив дарунки для дітей сиріт, напівсиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Передавали вітання від Святого заступник міського голови Василь Гавришків та завідуюча відділенням соціальної роботи КЗ «Центр надання соціальних послуг» Наталія Маркевич. [/center]Також подарунки отримали вихованці дитячих будинків сімейного типу у м. Золочів.Вітаючи дітей і дорослих зі святом, Василь Гавришків звернув увагу на християнські чесноти, якими повнилось серце Святого Миколая і побажав наслідувати його добрий приклад :«Бажаю бути Вам добрими християнами, відповідально ставитись до своїх вчинків та обов’язків. Сумлінно навчайтесь у школі. Коли ви отримаєте добрі знання, Ви станете хорошими фахівцями у майбутньому. Ви маєте добре вчитись, шанувати старших, любити своїх братиків і сестричок. Зичу вам здоров’я і нехай Святий Миколай освятить Вас найкращими людськими чеснотами і благословить на добрі справи», – зазначив Василь Романович.«Щиро вітаю вас з прийдешніми Різдвяними і Новорічними святами, бажаю всім здоров'я, щастя, Божого благословення, доброї долі, здійснення найзаповітніших мрій, – сказала Наталія Орестівна.Попереду у Святого Миколая ще багато справ – завітати у дитячий будинок «Рідний дім», провідати діток і дорослих у їхніх домівках. Нехай це свято сіє у наших душах любов, щирість, добрі і світлі вчинки. Ctrl Enter Помітили пом И лку Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter Виділіть текст і натисніть Читати пізніше Коментувати (0) 0

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