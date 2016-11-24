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24 листопада, о 16 год, запали свічку у своєму вікні

nus.in.ua, 23 листопада 2018, 21:50
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24 листопада, о 16 год, запали свічку у своєму вікні

У суботу, 24 листопада 2018 року о 16 год. на площі Незалежності (біля пам'ятника В.Чорноволу) у м. Золочеві відбудуться заходи із вшанування пам'яті жертв голодомору в Україні.
Програма заходів з нагоди вшанування пам’яті жертв голодоморів України
16.00 год. запрошуємо громадськість  прийти зі свічками на площу Незалежності біля міської ради.
Програма поминальних заходів:
16.01 – передзвін у храмах міста;
16.10 – екуменічна панахида пам’яті жертв голодомору;
16.30 – літературно-музична композиція «Не погасне біль Голодомору», у постановці молодіжного театру «Край», акція «Запали свічку пам’яті».
Просимо в цей день утриматись від проведення розважальних заходів. На будинках установ, організацій приспустити Держані Прапори України з чорною стрічкою, а також,  о 16 год. поставити на підвіконнях своїх помешкань засвічені свічки.
Запрошуємо громадськість міста та району до участі у заходах.
Оргкомітет
 

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