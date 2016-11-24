24 листопада, о 16 год, запали свічку у своєму вікні

nus.in.ua, 23 листопада 2018, 21:50

У суботу, 24 листопада 2018 року о 16 год. на площі Незалежності (біля пам'ятника В.Чорноволу) у м. Золочеві відбудуться заходи із вшанування пам'яті жертв голодомору в Україні.

Програма заходів з нагоди вшанування пам’яті жертв голодоморів України

16.00 год. запрошуємо громадськість прийти зі свічками на площу Незалежності біля міської ради.

Програма поминальних заходів:

16.01 – передзвін у храмах міста;

16.10 – екуменічна панахида пам’яті жертв голодомору;

16.30 – літературно-музична композиція «Не погасне біль Голодомору», у постановці молодіжного театру «Край», акція «Запали свічку пам’яті».

Просимо в цей день утриматись від проведення розважальних заходів. На будинках установ, організацій приспустити Держані Прапори України з чорною стрічкою, а також, о 16 год. поставити на підвіконнях своїх помешкань засвічені свічки.

Запрошуємо громадськість міста та району до участі у заходах.

Оргкомітет

