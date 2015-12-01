nus.in.ua, 30 листопада 2017, 13:51

Сумний день. Скорботний. Для історії нації – знаковий. Це День пам’яті жертв голодоморів в Україні. В останню суботу листопада у вікнах українців горять свічки, бо ми знаємо і пам'ятаємо!

Заходи з ушанування жертв Голодомору 1932–1933 років у Золочеві відбулися у на площі Вічевій. Звідусіль лунали церковні дзвони – люди запалили лампадки і хвилиною мовчання пом'янули жертв голодоморів.



«Мільйони тих, що голодом убиті,

Навіки стали пам'яттю і болем.

Пшеничний білим хлібом, чорним житнім,

І просто полем, українським полем», –

важким тягарем лягають в кожне серце слова ведучої Катерини Тихонової.

Усі присутні разом із Всечесними отцями промовили спільну молитву. В пам'ять про жертв голодоморів з літературною композицією «Вогонь скорботи в серці навіки» виступили учасники золочівського молодіжного театру «Край».



«Співають коники у житі,

А жито мріє на ланах.

От так би й в світі жити й жити,

Аби лиш хліб у хатах пах».



Мар'яна БОЙКО

Фото автора

З кожним роком у вікнах з'являється більше свічок, а дітей ще змалку вчать ніколи не викидати хліб.