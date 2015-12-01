Навіки стали пам'яттю і болем
Сумний день. Скорботний. Для історії нації – знаковий. Це День пам’яті
жертв голодоморів в Україні. В останню суботу листопада у вікнах
українців горять свічки, бо ми знаємо і пам'ятаємо!
Заходи з ушанування жертв Голодомору 1932–1933 років у Золочеві відбулися у на площі Вічевій. Звідусіль лунали церковні дзвони – люди запалили лампадки і хвилиною мовчання пом'янули жертв голодоморів.
Навіки стали пам'яттю і болем.
Пшеничний білим хлібом, чорним житнім,
І просто полем, українським полем», –
А жито мріє на ланах.
От так би й в світі жити й жити,
Аби лиш хліб у хатах пах».
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