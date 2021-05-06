19 листопада 2021 року на запрошення Золочівського ліцею Золочівщину відвідали учасники молодіжного історичного проєкту «Публічна історія» – координатор проєкту Іван Костенко (студент історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) та його помічниця золочів’янка Катерина Бірулін.

Цей проєкт почався з невеликої ідеї студентів-першокурсників, а нині переріс у проєкт, який об’єднує різні університети, молодь із різних куточків України. Молоді люди ставлять собі за мету зробити історію цікавою для молоді, трендовою в соціальних мережах, що дозволить відійти від усталених постулатів радянського сприйняття історичної науки.

Перший практичний тренінг на тему «Історія України в соціальних мережах» Іван Костенко провів із учнями Золочівського ліцею. Молодий історик захопив ліцеїстів своєю харизмою, ерудованістю, впевненістю. Учасники тренінгу спробували свої сили у створенні відеороликів про визначні постанні історії України, дискутували, обмінювались думками та враженнями.

Аналогічний тренінг Іван Костенко провів і для молоді міста та членів молодіжної ради, нещодавно створеної при міській раді. Цей тренінг відбувся у малому залі Палацу культури імені Ігоря Білозора. Тут теж не обійшлося без емоцій: новий досвід, нові враження, нові знайомства.

Учасники тренінгу не тільки отримали досвід створення відеороликів, а й дізнались про відносно нову галузь історичної науки – публічну історію (Public History), яка виникла у США в 1970-ті рр. ХХ ст. як відповідь на зростаючий інтерес до історичних сюжетів з боку широкої публіки. Тоді ж відкрилися перші освітні програми з цієї дисципліни в американських університетах. Невдовзі бакалаврські програми з Public History з’явилися у закладах вищої освіти Канади, Австралії, Великої Британії, а з початку ХХІ ст. – континентальної Європи.

У 2019 р. в Київському університеті відкрилася перша в Україні бакалаврська освітня програма «Практична (публічна) історія».

Цілі освітньої програми: комплексна підготовка фахівця-історика з поглибленим вивченням іноземних мов, публічного інтелектуала, основним предметом діяльності якого стане репрезентація наукових історичних знань у публічній сфері, тобто в масовій культурі, ЗМІ, мистецтві, кіно, літературі, музеях, фестивалях, комп’ютерних іграх тощо.

Сподіваємось, що наша молодь стане активною учасницею цього проєкту, адже із Золочівщиною пов’язано багато історичних фактів та постатей.

Ольга КЛИМУК,

директор Золочівського ліцею