Невакциновані в п'ять разів частіше хворіють на ковід - роз'яснення департаменту охорони здоров'я

У Львівській області госпіталізовано 142 особи з повним курсом вакцинації. Це так звані «проривні інфекції». Однак, ризик проривних випадків дуже малий для вакцинованих людей. Так само і процент вакцинованих, яких госпіталізували є низьким. Доведено, що люди, які не отримали щеплення, в п'ять разів частіше хворіють на COVID-19 у порівнянні з людьми, які є повністю вакциновані.

«Проривні інфекції це своєрідний виклик у боротьбі з коронавірусом. Людство йде правильним шляхом вакцинуючись, але напевно для вірусу це болюче місце, адже він намагається всіма можливими способами призупинити процес вакцинації. Повний курс вакцинації значно знижує ризик зараження, зменшує ризик госпіталізації та смерті. Госпіталізація, у випадку проривної інфекції, очевидно, викликає занепокоєння, оскільки люди, незважаючи на отримане щеплення, потребують госпіталізації. Однак, важливо підкреслити, що ризик смерті дуже низький, навіть якщо вам потрібна госпіталізація і ви вакциновані.

Вакцини – це дивовижна зброя, але не непробивна броня. Ще одним аргументом для вакцинації є те, що варіант «Дельта», який удвічі заразніший за оригінальний варіант коронавірусу, теж зменшує свій вплив на організм людини. Тому не варто зупинятись, аби не опинитись на самому початку, звідки ми прийшли. Вакцинація – одна з найважливіших речей, які ви можете зробити, щоб захистити себе від COVID-19», – повідомив Орест Чемерис, директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.

Нагадаємо, що у Львівській області за увесь час пандемії COVID-19 підтвердили у 173 360 осіб. Померло – 4402 людини. Одужали від коронавірусної інфекції – 142 793 особи. Щеплення від ковіду отримали 992 458 мешканців області, з них – 415 656 другою дозою.