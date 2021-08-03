В Золочівському районі проведено найбільшу кількість ковід-щеплень за тиждень від початку вакцинації

За попередній тиждень у Золочівському районі вакциновано 5792 особи від COVID-19. Це найбільша кількість щеплень з початку вакцинації у Золочівському районі. Про це йдеться на офіційному сайті Золочівської райдержадміністрації.



Щеплення проводились вакцинами Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac.



Всього в Золочівському районі на сьогодні вакциновано 45 528 осіб.