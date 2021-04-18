У Золочеві працювали над Стратегією розвитку Золочівської територіальної громади до 2027 року

У четвер, 15 липня, у сесійній залі Золочівської районної ради золочівська громада продовжила роботу над розробкою Стратегії розвитку Золочівської територіальної громади до 2027 року, системним, комплексним, планувальним документом середньострокового періоду планування.

Відкрив захід міський голова Золочева Ігор Гриньків.

На другій майстерні експерт Олександр Софій та учасники визначали критичні проблеми основних напрямів та галузей, презентували та обговорили у різних групах ці проблеми, окреслювали шляхи вирішення цих проблем.

