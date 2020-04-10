Новини Золочівщини
ПРО ОБЛАСНИЙ КОНКУРС ПРОЄКТІВ МІСЦЕВИХ ІНІЦІАТИВ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2020 – 2025 РОКИ
24 листопада, відбулося засідання Конкурсної ради з реалізації ПРОГРАМИ ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ ПРОЄКТІВ МІСЦЕВИХ ІНІЦІАТИВ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2020 – 2025 РОКИ.
Провів засідання співголова Конкурсної ради, заступник голови Львівської обласної ради Юрій Гудима.
Спочатку Конкурсна рада своїм рішенням затвердила пріоритети обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив на 2021 рік:
– «Освіта» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.
– «Охорона здоров’я» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування (в тому числі придбання автотранспорту).
– «Культура» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.
– «Вуличне освітлення» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція.
– «Інші пріоритети» (об’єкти усіх форм власності (окрім приватної (за винятком ОСББ)), що не підпадають під визначені Конкурсною радою пріоритети) – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, облаштування об’єктів ПЗФ, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.
– «Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, благоустрій територій, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.
Відтепер зменшено кількість пріоритетів – виведено з переліку як окремі пріоритети «Спорт» і «Безпека», але охочі можуть подавати заявки за цими напрямками в межах пріоритету «Інші пріоритети».
Додамо, що Конкурсна рада затвердила граничну вартість проєкту та суму субвенції з обласного бюджету в 2021 році на рівні: 500 тис грн і 250 тис грн відповідно. Також встановлено мінімальну вартість проекту, який може брати участь в конкурсі – не менше 100 тис грн.
Крім того, під час засідання було оголошено, що прийом заявок у рамках проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2021 рік розпочнеться о 9:00 год. 30 листопада 2020 року і триватиме до 18:00 год. 1 лютого 2021 року включно.
До слова, прийом заявок до складу Експертної комісії з оцінки проєктів місцевих ініціатив у 2021 році стартує 30 листопада 2020 року і триватиме до 20 грудня 2020 року.
Провів засідання співголова Конкурсної ради, заступник голови Львівської обласної ради Юрій Гудима.
Спочатку Конкурсна рада своїм рішенням затвердила пріоритети обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив на 2021 рік:
– «Освіта» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.
– «Охорона здоров’я» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування (в тому числі придбання автотранспорту).
– «Культура» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.
– «Вуличне освітлення» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція.
– «Інші пріоритети» (об’єкти усіх форм власності (окрім приватної (за винятком ОСББ)), що не підпадають під визначені Конкурсною радою пріоритети) – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, облаштування об’єктів ПЗФ, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.
– «Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, благоустрій територій, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.
Відтепер зменшено кількість пріоритетів – виведено з переліку як окремі пріоритети «Спорт» і «Безпека», але охочі можуть подавати заявки за цими напрямками в межах пріоритету «Інші пріоритети».
Додамо, що Конкурсна рада затвердила граничну вартість проєкту та суму субвенції з обласного бюджету в 2021 році на рівні: 500 тис грн і 250 тис грн відповідно. Також встановлено мінімальну вартість проекту, який може брати участь в конкурсі – не менше 100 тис грн.
Крім того, під час засідання було оголошено, що прийом заявок у рамках проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2021 рік розпочнеться о 9:00 год. 30 листопада 2020 року і триватиме до 18:00 год. 1 лютого 2021 року включно.
До слова, прийом заявок до складу Експертної комісії з оцінки проєктів місцевих ініціатив у 2021 році стартує 30 листопада 2020 року і триватиме до 20 грудня 2020 року.
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