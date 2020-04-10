ПРО ОБЛАСНИЙ КОНКУРС ПРОЄКТІВ МІСЦЕВИХ ІНІЦІАТИВ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2020 – 2025 РОКИ

24 листопада, відбулося засідання Конкурсної ради з реалізації ПРОГРАМИ ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ ПРОЄКТІВ МІСЦЕВИХ ІНІЦІАТИВ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2020 – 2025 РОКИ.



Провів засідання співголова Конкурсної ради, заступник голови Львівської обласної ради Юрій Гудима.



Спочатку Конкурсна рада своїм рішенням затвердила пріоритети обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив на 2021 рік:



– «Освіта» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.



– «Охорона здоров’я» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування (в тому числі придбання автотранспорту).



– «Культура» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.



– «Вуличне освітлення» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція.



– «Інші пріоритети» (об’єкти усіх форм власності (окрім приватної (за винятком ОСББ)), що не підпадають під визначені Конкурсною радою пріоритети) – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, облаштування об’єктів ПЗФ, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.



– «Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, благоустрій територій, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.



Відтепер зменшено кількість пріоритетів – виведено з переліку як окремі пріоритети «Спорт» і «Безпека», але охочі можуть подавати заявки за цими напрямками в межах пріоритету «Інші пріоритети».



Додамо, що Конкурсна рада затвердила граничну вартість проєкту та суму субвенції з обласного бюджету в 2021 році на рівні: 500 тис грн і 250 тис грн відповідно. Також встановлено мінімальну вартість проекту, який може брати участь в конкурсі – не менше 100 тис грн.



Крім того, під час засідання було оголошено, що прийом заявок у рамках проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2021 рік розпочнеться о 9:00 год. 30 листопада 2020 року і триватиме до 18:00 год. 1 лютого 2021 року включно.



До слова, прийом заявок до складу Експертної комісії з оцінки проєктів місцевих ініціатив у 2021 році стартує 30 листопада 2020 року і триватиме до 20 грудня 2020 року.