Новини Золочівщини
23:30, 05 березня 2021
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Усі заклади освіти Львівщини з 9 березня рекомендують перевести на віддалений режим навчання

Усі заклади освіти Львівщини з 9 березня рекомендують перевести на віддалений режим навчання
Gazeta
Фото: НУС
У зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації на Львівщині провели позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС).

Про ситуацію із захворюваністю доповів керівник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис. Як він зазначив, упродовж останніх 2 тижнів ситуація із захворюваністю стрімко погіршується. Так, сьогодні у кожної 2-3 людини, яка тестується, позитивний результат на ковід. Окрім цього, збільшується як кількість викликів швидкої медичної допомоги до людей з підозрою на ковід, так і кількість госпіталізованих в медичні заклади області.

Зокрема, станом на сьогодні завантаженість ліжкової мережі медичних закладів області становить майже 43% на противагу майже 30%, які були ще два тижні назад.

Як додав Орест Чемерис, проблеми з оптимізацією мережі медичних закладів наразі немає, адже понад 90% ліжкомісць забезпечені киснем, проте тенденція захворюваності є тривожною.

Як зазначив керівник департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска, зростає захворюваність і серед дитячого населення області.

Відтак, за підсумками засідання комісії закладам загальної середньої, позашкільної, фахової передвищої та вищої освіти незалежно від форми власності, крім закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти з 9 березня рекомендують перейти на віддалений режим навчання.

Окрім цього, з 15 березня рекомендують розпочати канікули здобувачам загальної середньої освіти.

Зазначимо, що Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) оновило розподіл на карантинні зони. Згідно з ним Львівську область віднесли до «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки.
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