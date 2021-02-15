Усі заклади освіти Львівщини з 9 березня рекомендують перевести на віддалений режим навчання

У зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації на Львівщині провели позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС).



Про ситуацію із захворюваністю доповів керівник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис. Як він зазначив, упродовж останніх 2 тижнів ситуація із захворюваністю стрімко погіршується. Так, сьогодні у кожної 2-3 людини, яка тестується, позитивний результат на ковід. Окрім цього, збільшується як кількість викликів швидкої медичної допомоги до людей з підозрою на ковід, так і кількість госпіталізованих в медичні заклади області.



Зокрема, станом на сьогодні завантаженість ліжкової мережі медичних закладів області становить майже 43% на противагу майже 30%, які були ще два тижні назад.



Як додав Орест Чемерис, проблеми з оптимізацією мережі медичних закладів наразі немає, адже понад 90% ліжкомісць забезпечені киснем, проте тенденція захворюваності є тривожною.



Як зазначив керівник департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска, зростає захворюваність і серед дитячого населення області.



Відтак, за підсумками засідання комісії закладам загальної середньої, позашкільної, фахової передвищої та вищої освіти незалежно від форми власності, крім закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти з 9 березня рекомендують перейти на віддалений режим навчання.



Окрім цього, з 15 березня рекомендують розпочати канікули здобувачам загальної середньої освіти.



Зазначимо, що Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) оновило розподіл на карантинні зони. Згідно з ним Львівську область віднесли до «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки.