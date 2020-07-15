Авіаційний обробіток кукурудзи на території Золочівської та Глинянської територіальних громад

Товариство з обмеженою відповідальністю «Княжі Лани» повідомляє громадян про орієнтовний графік проведення авіаційного обробітку кукурудзи на території Золочівської та Глинянської територіальних громад.

Глинянська територіальна громада

15 – 20 липня: с. Куровичі;

16 – 23 липня: с. Словіта.

Золочівська територіальна громада

19 – 27 липня: с. Гончарівка, с. Скварява, с. Стадня, с. Червоне;

23 – 30 липня: с. Лука.

Авіаобробіток буде проводитися за сприятливих погодних умов у ранковий час та у вечірній час із 18-ї год.

Під час обробітку буде застосовуватися препарат, який включений до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Цей препарат нешкідливий для теплокровних та бджіл.

При цьому повідомляємо про заборону ближче 1 км від місця авіаобробок здійснювати інші сільськогосподарські роботи, випасати худобу та про необхідність вивозу пасік в інші місця медозбору, на відстані 5 км від місць проведення авіаційних обробок на період до 5 днів.

Заздалегідь дякуємо за розуміння.

