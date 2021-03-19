Асоціація міст України лобіює законопроєкти, які додадуть громадам Львівщини додатково 696 898,3 тис. грн.

На розгляді Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики перебувають два важливих законопроєкти, які вплинуть на розвиток територіальних громад – про збільшення частки зарахування ПДФО до місцевих бюджетів та зарахування ПДФО за місцем розташування виробничих потужностей суб’єктів підприємницької діяльності. Асоціація міст України взяла активну участь у розробці цих законопроєктів, а Правління АМУ рекомендувало парламенту їх прийняти.

Як зазначив консультант з бюджетних питань Офісу реформ у Львівському регіональному відділенні Асоціації міст України Андріян Фітьо, внаслідок прийнятих у 2014 році змін до Бюджетного та Податкового кодексів щодо реформи міжбюджетних трансфертів та податкової реформи відповідно, протягом 2014-2020 років обсяг фінансових ресурсів місцевого самоврядування зростав. Але водночас зростало і видаткове навантаження на бюджети місцевого самоврядування.

«Протягом впровадження реформи децентралізації державою було перекладено на бюджети територіальних громад ряд повноважень та видатків без відповідних компенсаторних механізмів.

Окрім того, в умовах щорічного недофінансування відбулося:

– скасування окремих джерел доходів бюджетів місцевого самоврядування: пайової участі (близько 2 млрд гривень), субвенції на формування інфраструктури територіальних громад (близько 2 млрд гривень).

– скорочення обсягу міжбюджетних трансфертів, зокрема обсяг додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я зменшився за період 2018–2020 років з 16,5 млрд гривень до 5,9 млрд, тобто на 10,6 млрд гривень», – зазначив Андріян Фітьо.

За словами експерта, щоб збалансувати ситуацію, за активної участі АМУ розроблено проєкти законів №5066 та №5066-1, які повинні частково компенсувати втрати джерел доходів бюджетів місцевого самоврядування та видатки, які виникли у зв’язку із передачею від держави місцевому самоврядуванню додаткових повноважень. Згадані законопроєкти передбачають збільшення частки надходжень з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до бюджетів ОМС на 5% – з 60% до 65% за рахунок зменшення частки обласних бюджетів до 10 % (5066) або зменшення частки Державного бюджету до 20 % (5066-1).



Що у підсумку отримають громади Львівщини, показує ця таблиця, розроблена експертами АМУ.



Орган місцевого самоврядування Надходження ПДФО грн на 1 жителя у 2022 році (при 65% ПДФО) (до горизонтального вирівнювання) Надходження ПДФО грн на 1 жителя у 2022 році (при 65% ПДФО) (після горизонтального вирівнювання) Приріст надходжень ПДФО грн на 1 жителя у 2022 році при 65% у порівнянні із 2021 роком при 60% (після горизонтального вирівнювання) Приріст надходжень ПДФО до бюджету громади у 2022 році у порівнянні із 2021 року (тис. грн)

Бориславська міська територіальна громада 2 455,6 2 925,4 225,1 8 918,8

Глинянська міська територіальна громада 1 652,8 2 764,8 212,8 2 076,8

Дрогобицька міська територіальна громада 1 931,9 2 820,7 217,3 26 798,4

Козівська сільська територіальна громада 1 237,9 2 681,9 206,4 2 386,5

Мостиська міська територіальна громада 1 728,2 2 779,9 214,0 6 959,6

Перемишлянська міська територіальна громада 2 807,0 2 995,7 230,5 5 551,6

Розвадівська сільська територіальна громада 1 471,1 2 728,5 209,9 2 538,6

Східницька селищна територіальна громада 1 232,1 2 680,7 206,6 3 415,6

Щирецька селищна територіальна громада 1 199,9 2 674,2 205,9 2 419,5



За словами Андріяна Фітя, загальна сума додаткових фінансових ресурсів для територіальних громад Львівщини складе 696 898,3 тис. грн.



Офіс реформ у Львівському РВ АМУ

