Новини Золочівщини
13:07, 31 січня 2020
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Ще на цілий тиждень продовжили канікули на Золочівщині

  Школярі Золочівщини не ходитимуть до школи ще цілий тиждень. Рекомендовано продовжити оголошені додаткові канікули для учнів закладів загальної середньої освіти району з 3 до 7 лютого «За результатами проведеного педагогічними колективами моніторингу захворюваності учнів закладів загальної середньої освіти району станом на 31.01.2020 року встановлено, що і надалі спостерігається тенденція до збільшення дітей, які хворіють простудними захворюваннями. Так, у ряді закладів загальної середньої освіти кількість хворих дітей становить від 20 до 59 відсотків. Збільшився й перелік закладів освіти з критичною кількістю хворих дітей у порівнянні з станом на 28.01.2020 року. Виходячи з вище наведеного, з метою стабілізації захворюваності учнів на простудні захворювання, рекомендуємо продовжити оголошені додаткові канікули для учнів
Ще на цілий тиждень продовжили канікули на Золочівщині
Gazeta
Фото: НУС
Школярі Золочівщини не ходитимуть до школи ще цілий тиждень. Рекомендовано продовжити оголошені додаткові канікули для учнів закладів загальної середньої освіти району з 3 до 7 лютого
«За результатами проведеного педагогічними колективами моніторингу захворюваності учнів закладів загальної середньої освіти району станом на 31.01.2020 року встановлено, що і надалі спостерігається тенденція до збільшення дітей, які хворіють простудними захворюваннями. Так, у ряді закладів загальної середньої освіти кількість хворих дітей становить від 20 до 59 відсотків. Збільшився й перелік закладів освіти з критичною кількістю хворих дітей у порівнянні з станом на 28.01.2020 року.
Виходячи з вище наведеного, з метою стабілізації захворюваності учнів на простудні захворювання, рекомендуємо продовжити оголошені додаткові канікули для учнів закладів загальної середньої освіти району з 03 до 07 лютого (включно)», – йдеться у наказі відділу освіти Золочівської райдержадміністрації Львівської області.
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