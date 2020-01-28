Новини Золочівщини 13:07, 31 січня 2020 52 0 Ще на цілий тиждень продовжили канікули на Золочівщині

Школярі Золочівщини не ходитимуть до школи ще цілий тиждень. Рекомендовано продовжити оголошені додаткові канікули для учнів закладів загальної середньої освіти району з 3 до 7 лютого «За результатами проведеного педагогічними колективами моніторингу захворюваності учнів закладів загальної середньої освіти району станом на 31.01.2020 року встановлено, що і надалі спостерігається тенденція до збільшення дітей, які хворіють простудними захворюваннями. Так, у ряді закладів загальної середньої освіти кількість хворих дітей становить від 20 до 59 відсотків. Збільшився й перелік закладів освіти з критичною кількістю хворих дітей у порівнянні з станом на 28.01.2020 року. Виходячи з вище наведеного, з метою стабілізації захворюваності учнів на простудні захворювання, рекомендуємо продовжити оголошені додаткові канікули для учнів

Gazeta Фото: НУС

Школярі Золочівщини не ходитимуть до школи ще цілий тиждень. Рекомендовано продовжити оголошені додаткові канікули для учнів закладів загальної середньої освіти району з 3 до 7 лютого

«За результатами проведеного педагогічними колективами моніторингу захворюваності учнів закладів загальної середньої освіти району станом на 31.01.2020 року встановлено, що і надалі спостерігається тенденція до збільшення дітей, які хворіють простудними захворюваннями. Так, у ряді закладів загальної середньої освіти кількість хворих дітей становить від 20 до 59 відсотків. Збільшився й перелік закладів освіти з критичною кількістю хворих дітей у порівнянні з станом на 28.01.2020 року.

Виходячи з вище наведеного, з метою стабілізації захворюваності учнів на простудні захворювання, рекомендуємо продовжити оголошені додаткові канікули для учнів закладів загальної середньої освіти району з 03 до 07 лютого (включно)», – йдеться у наказі відділу освіти Золочівської райдержадміністрації Львівської області.

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