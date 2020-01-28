Новини Золочівщини
Ще на цілий тиждень продовжили канікули на Золочівщині
Школярі Золочівщини не ходитимуть до школи ще цілий тиждень. Рекомендовано продовжити оголошені додаткові канікули для учнів закладів загальної середньої освіти району з 3 до 7 лютого «За результатами проведеного педагогічними колективами моніторингу захворюваності учнів закладів загальної середньої освіти району станом на 31.01.2020 року встановлено, що і надалі спостерігається тенденція до збільшення дітей, які хворіють простудними захворюваннями. Так, у ряді закладів загальної середньої освіти кількість хворих дітей становить від 20 до 59 відсотків. Збільшився й перелік закладів освіти з критичною кількістю хворих дітей у порівнянні з станом на 28.01.2020 року. Виходячи з вище наведеного, з метою стабілізації захворюваності учнів на простудні захворювання, рекомендуємо продовжити оголошені додаткові канікули для учнів
Школярі Золочівщини не ходитимуть до школи ще цілий тиждень. Рекомендовано продовжити оголошені додаткові канікули для учнів закладів загальної середньої освіти району з 3 до 7 лютого
«За результатами проведеного педагогічними колективами моніторингу захворюваності учнів закладів загальної середньої освіти району станом на 31.01.2020 року встановлено, що і надалі спостерігається тенденція до збільшення дітей, які хворіють простудними захворюваннями. Так, у ряді закладів загальної середньої освіти кількість хворих дітей становить від 20 до 59 відсотків. Збільшився й перелік закладів освіти з критичною кількістю хворих дітей у порівнянні з станом на 28.01.2020 року.
Виходячи з вище наведеного, з метою стабілізації захворюваності учнів на простудні захворювання, рекомендуємо продовжити оголошені додаткові канікули для учнів закладів загальної середньої освіти району з 03 до 07 лютого (включно)», – йдеться у наказі відділу освіти Золочівської райдержадміністрації Львівської області.
«За результатами проведеного педагогічними колективами моніторингу захворюваності учнів закладів загальної середньої освіти району станом на 31.01.2020 року встановлено, що і надалі спостерігається тенденція до збільшення дітей, які хворіють простудними захворюваннями. Так, у ряді закладів загальної середньої освіти кількість хворих дітей становить від 20 до 59 відсотків. Збільшився й перелік закладів освіти з критичною кількістю хворих дітей у порівнянні з станом на 28.01.2020 року.
Виходячи з вище наведеного, з метою стабілізації захворюваності учнів на простудні захворювання, рекомендуємо продовжити оголошені додаткові канікули для учнів закладів загальної середньої освіти району з 03 до 07 лютого (включно)», – йдеться у наказі відділу освіти Золочівської райдержадміністрації Львівської області.
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