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Перевірити бізнес партнера допоможе сервіс ДФС

nus.in.ua, 7 жовтня 2016, 13:17
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Перевірити бізнес партнера допоможе сервіс ДФС

Буська ОДПІ нагадує, що на офіційному веб-порталі ДФС України діє електронний сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера».

Цей сервіс надає можливість отримати інформацію про назву суб’єкта господарювання (у разі пошуку за кодом ЄДРПОУ) та про перебування його на обліку в органах ДФС.

Можна також перевірити надійність ділових партнерів, як фізичних так і юридичних осіб, у частині сумлінності сплати ними податків до бюджету (наявності або ж відсутності податкового боргу).

Для цього достатньо знати код згідно з ЄДРПОУ – для юридичних осіб та реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичної особи, або точну назву партнера.

Відому інформацію ввести в одне з відповідних полів. За цією інформацією система здійснить пошук з баз даних, доступних для публічного використання, та повідомить про результати пошуку.

Оновлення інформації на сайті щодо стану розрахунків платника податків з бюджетом відбувається щоденно (крім вихідних та святкових днів), після проведення розрахунків зведених показників у центральній базі даних за результатами попереднього банківського дня.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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