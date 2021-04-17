Долучились до Всесвітнього дня прибирання

На території Золочівської міської територіальної громади Золочівського району Львівської області Золочівською міською радою організовано проведення заходів до щорічної Міжнародної акції Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day» майже в усіх населених пунктах громади. До проведення акції долучилися представники державних установ, організацій, громадські організації, духовенство, культура, старости сіл та усі небайдужі мешканці громади. Представниками лісогосподарських підприємств ДП «Золочівське лісове господарство», ДЛГП«Галсільліс», працівниками БУВР Західного Бугу та Сяну, науковцями НПП «Північне Поділля» проведено ряд заходів по наведенню порядку та чистоти на підпорядкованих територіях.

У рамках проведення акції з прибирання зелених зон та благоустрою в населених пунктах району виконані роботи по приведенню до належного санітарного стану парків та скверів, дитячих та спортивних майданчиків, прибережних смуг річок Західний Буг, Золочівки, водоймищ та упорядкуванню прибудинкових територій.

Основною метою проведення акції в громаді була ліквідація несанкціонованих звалищ твердих побутових відходів та збір відходів на різних локаціях населених пунктів відповідно до правил поводження з відходами.