Новини Золочівщини
21:10, 12 лютого 2021
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35 пунктів обігріву на території Золочівського району

35 пунктів обігріву на території Золочівського району
Gazeta
Фото: НУС
У зв’язку із погіршенням погодних умов та наближенням різких похолодань на території району організована робота стаціонарних пунктів обігріву для надання допомоги населенню.
З метою недопущення переохолодження людей наразі у населених пунктах району розгорнуто 35 стаціонарних пунктів обігріву для надання допомоги населенню.
Туди можуть звернутися усі, хто потребує допомоги, у тому числі й люди із транспортних засобів, що вимушено зупинились у снігових заметах чи на автомобільних дорогах. У таких стаціонарних пунктах можна зігрітися, перечекати хуртовину, випити гарячого чаю.
35 пунктів обігріву на території Золочівського району
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