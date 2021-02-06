35 пунктів обігріву на території Золочівського району

У зв’язку із погіршенням погодних умов та наближенням різких похолодань на території району організована робота стаціонарних пунктів обігріву для надання допомоги населенню.З метою недопущення переохолодження людей наразі у населених пунктах району розгорнуто 35 стаціонарних пунктів обігріву для надання допомоги населенню.Туди можуть звернутися усі, хто потребує допомоги, у тому числі й люди із транспортних засобів, що вимушено зупинились у снігових заметах чи на автомобільних дорогах. У таких стаціонарних пунктах можна зігрітися, перечекати хуртовину, випити гарячого чаю.