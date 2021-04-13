У Золочеві провели масштабну висадку дерев

17 квітня у місті Золочів компанія ICOOLA.UA у партнерстві з Департаментом екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, Золочівською міською радою та ДП «Золочівське лісове господарство» провели масштабну висадку дерев в рамках екологічної кампанії «Садимо 1 дерево за 1 відновлений смартфон». Компанія ICOOLA.UA займається відновленням пошкоджених та вживаних смартфонів і однією з перших в Україні прийняла рішення застосувати принципи сталого розвитку у своїй діяльності задля збереження довкілля та реалізації соціально відповідальних проєктів. Такий підхід є звичним для європейського бізнесу, тому українські компанії також повинні переорієнтовуватись на нові правила гри.

«Наша діяльність безпосередньо впливає на зменшення об’ємів виробництва нових смартфонів. Оскільки в процесі виготовлення 1 пристрою у довкілля потрапляє близько 100 кг виробничих відходів, то ж кожного разу, коли людина приймає рішення купити відновлений смартфон замість нового, вона допомагає зберегти довкілля від забруднення електронним сміттям. Проте ми вирішили, що можемо збільшити позитивний вплив на відновлення довкілля в процесі нашої діяльності, тому запустили безстрокову кампанію «Садимо 1 дерево за 1 відновлений смартфон» в рамках якої з кожного проданого девайсу ми виділяємо кошти на закупівлю одного саджанця дерева», – розповідає засновник компанії Роман Крук.

Акція відбулась у партнерстві з Департаментом екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, Золочівською міською радою та ДП «Золочівське лісове господарство».