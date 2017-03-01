Весняне прибирання – дбайливо і по-господарськи
Не встиг зійти сніг, як у Золочеві закипіла робота із прибирання міста. Цими днями комунальники прибирають вулиці міста від накопичення піску, яким щедро посипали тротуари і вулиці в ожеледицю, і не тільки.
Василь ГАЗДА, керівник Золочівського МВЖКП:
– У комунальників завжди багато роботи, незважаючи на пору року чи погодні умови. Зимою розчищали місто від снігу, посипали вулиці, тротуари. З настанням весни роботи збільшується. Насамперед прибираємо місто від того, що було під снігом, від піску і болота. А ще розчищаємо прибордюрні смуги, впорядковуємо зелені зони вздовж тротуарів, бо ж незабаром зблисне яскраве весняне сонечко і розпочнеться нова робота із висадження квітів. Дякую громаді міста, яка долучається до загальноміських толок, допомагає нам. Також хочу звернутись до мешканців приватного сектора, щоб не чекали Чистого четверга, а прибрали зараз біля своїх осель. Хоча з кожним роком відчувається, що люди розуміють: чистота – запорука здоров’я та доброго настрою, а смітити на даній тобі Богом землі – все одно, що собі на черевики плювати.
Загалом у місті заплановано низку заходів із благоустрою, поліпшення санітарного стану довкілля та озеленення парків, скверів, вулиць, для проведення яких буде об’єднано зусилля громади, влади, представників бізнесу, соціальної сфери та громадських організацій.
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