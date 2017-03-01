Весняне прибирання – дбайливо і по-господарськи

nus.in.ua, 3 березня 2017, 12:57

Не встиг зійти сніг, як у Золочеві закипіла робота із прибирання міста. Цими днями комунальники прибирають вулиці міста від накопичення піску, яким щедро посипали тротуари і вулиці в ожеледицю, і не тільки.

Василь ГАЗДА, керівник Золочівського МВЖКП:

– У комунальників завжди багато роботи, незважаючи на пору року чи погодні умови. Зимою розчищали місто від снігу, посипали вулиці, тротуари. З настанням весни роботи збільшується. Насамперед прибираємо місто від того, що було під снігом, від піску і болота. А ще розчищаємо прибордюрні смуги, впорядковуємо зелені зони вздовж тротуарів, бо ж незабаром зблисне яскраве весняне сонечко і розпочнеться нова робота із висадження квітів. Дякую громаді міста, яка долучається до загальноміських толок, допомагає нам. Також хочу звернутись до мешканців приватного сектора, щоб не чекали Чистого четверга, а прибрали зараз біля своїх осель. Хоча з кожним роком відчувається, що люди розуміють: чистота – запорука здоров’я та доброго настрою, а смітити на даній тобі Богом землі – все одно, що собі на черевики плювати.

Загалом у місті заплановано низку заходів із благоустрою, поліпшення санітарного стану довкілля та озеленення парків, скверів, вулиць, для проведення яких буде об’єднано зусилля громади, влади, представників бізнесу, соціальної сфери та громадських організацій.



Леся Горгота